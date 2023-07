Pantomima: três dias de acrobacias (e não só) em Loures

De 8 a 10 de Setembro, o circo invade o Parque Adão Barata com espectáculos e até workshops relacionados com as artes circenses. A entrada é livre.

Vão ser três dias de muitas acrobacias e palhaçadas, com performances e workshops que balançam entre o teatro e o circo. O Pantomima, organizado pela Companhia de Teatro-Circo Gato Ruim, estreia-se entre os dias 8 e 10 de Setembro, no Parque Adão Barata, mais conhecido como Parque da Cidade, em Loures, e são esperados artistas de várias nacionalidades, nomeadamente portugueses, franceses, italianos e espanhóis.

Laisse Moi, dos artistas franceses do Collectif Primavez; Improlocura do italiano Agro the Clown; Playground, do espanhol Miguel Rubio; NoMo, do artista português a viver na Alemanha Tiago Fonseca; e Recuerdo, apresentado por Gato Ruim, são alguns dos espectáculos marcados para estes dias. A isto juntam-se outras performances e, no dia 9, às 11.00, será dado um workshop de artes circenses, aberto a todos os interessados em acrobacias aéreas. O recinto conta ainda com uma zona de alimentação, animada por várias actuações de rua.

Com mais de uma década de existência, esta é a primeira vez que a Companhia Gato Ruim organiza um festival, apesar de ter como missão a promoção das artes teatrais e circenses. “É com orgulho que trazemos a magia centenária do circo a Loures, num festival que será uma celebração do trabalho da nossa companhia e dos artistas convidados”, refere a directora Susana Alves Costa.

Parque Adão Barata (Loures). 8-10 Set. Sex-Dom 16.00. Entrada livre

