Pão fresco em casa? Chame o Homem do Pão

Com o aumento dos serviços de entrega ao domicílio, caminhamos a passos largos para um estilo de vida eremita. Mas se o ganhar o pão nos rouba tempo para algumas incontornáveis tarefas diárias, o Homem do Pão dá a volta ao assunto e entrega-lhe o produto em casa, no conforto do lar.

Muitos ainda se lembram de acordar e apenas ter de abrir a porta da rua para alcançar o talego cheio de pão pendurado na maçaneta. O serviço esteve quase extinto e foi uma longa caminhada no deserto até começarem a surgir, aqui e ali, alguns serviços de entrega em casa. Mas este Homem do Pão é só alfacinha e abrange toda a cidade – por enquanto ainda anda de um lado para o outro em "soft opening", que é como quem diz que o negócio ainda agora começou.

A entrega é gratuita e só tem de se registar no site oficial em www.homemdopao.pt para escolher o seu plano: compra única, uma semana, um mês ou um ano, uma subscrição que pode ser alterada ou cancelada a qualquer momento. A nossa encomenda, que não bateu os 10€, incluiu uma broa de milho de 500g, pãode milho girassol, pão de espinafres, pão cinco sementes, pão de beterraba, pãoalentejano, um queijo de Azeitão e uma torta de Azeitão. É que além do pão, e tem muitas variedades à escolha, o serviço disponibiliza produtos tradicionais portugueses, ovos moles de Aveiro incluídos, leites, manteigas, azeite ou compotas.

Calçada da Picheleira, 118A. 211 119 916. Seg-Dom 07.00-13.00/17.00-20:00

