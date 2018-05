Pappa Roti: os pães de receita secreta da Malásia chegaram a Lisboa

Aqui ninguém sabe ao certo o que têm estes pãezinhos, é mais fácil descrevê-los como umas bolinhas de massa muito leve, sem que se consiga perceber bem se são doces ou salgados. Chegou a Portugal a Pappa Roti, uma marca da Malásia que vende uma receita própria de pães doces no Dubai, em Inglaterra ou França. Estão na Rua Áurea, na Baixa, e chamam-se simplesmente buns.

O nome em inglês teve de manter-se quando o MeraPrime Golden Design Hotel abriu este franchising no seu lobby (aberto há cerca de um mês para os clientes de fora), explica Delfina Gama, directora-geral do hotel. Com a abertura do primeiro Pappa Roti no país (já há ideias de abrir uma segunda loja no Porto) vieram 50 mil bolinhas de massa congeladas. “Umas pessoas acham que são salgados outras acham que são doces. Não sabemos nada da composição da massa, só que tem um camada de manteiga por dentro”, diz Delfina enquanto Raphael, ao balcão do Pappa Roti, prepara uma das tábuas em que se servem estes pães. Podem ser pedidos simples (3,90€) ou apenas polvilhados de açúcar e canela, com uma banana laminada ao lado (4,90€); depois há opções que são carnavais de doce – com banana, açúcar, canela, molho de chocolate de leite ou branco (5,20€), com nutella, morangos e frutos secos (7,40€), com kiwi, chantilly e chocolate (6,40€) ou podem escolher-se toppings de fruta, chantilly, fruta e gelados tudo junto (10,30€).

Fotografia: Manuel Manso

Quando se corta o pão com faca e garfo o topo é firme e crocante – a única parte adocicada de todo o conjunto. É na verdade uma cobertura com base de caramelo que se acrescenta no processo de descongelamento dos buns, explica Raphael. O descongelamento dura oito horas e, de 20 em 20 minutos, borrifam-se as bolinhas para que não sequem no processo. Com isto elas vão ganhando volume e, quando atingem um diâmetro de uns nove centímetros, acrescenta-se a tal cobertura.

Fotografia: Manuel Manso

Por dentro, a massa é leve e tem uma camada de manteiga praticamente imperceptível. “A coisa mais parecida que me consigo lembrar é o pão-de-leite brasileiro, que é muito diferente do português, é bem leve”, diz o paulista Raphael sobre o Pappa Roti ou, em português, "pai pão".

Rua Áurea, 52 (Baixa). Seg-Dom 10.30-22.30.

