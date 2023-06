Para estes Santos, uma “Santa Boleia” de tuk tuk eléctrico. E gratuito

A ideia é que as pessoas possam aproveitar os arraiais sem terem de se preocupar com o transporte. De 9 a 11 de Junho, entre as 12.00 e as 21.00, e no dia 12, das 09.00 às 13.00, a Cerveja Sagres disponibiliza tuk tuks eléctricos gratuitos, para que todos possam percorrer os diferentes arraiais da cidade de Lisboa.

Os tuk tuks decorados com a imagem da campanha publicitária “A brindar todos os Santos Ajudam” estão prontos a seguir caminho em dois tours distintos, um com início no Mercado da Ribeira, com paragem no Miradouro de São Pedro de Alcântara; e, outro, com início na Rua do Comércio e com paragem no Miradouro da Senhora do Monte. Mas, atenção, vão ser reveladas mais novidades nos próximos dias.

Este ano, a marca de cerveja está presente nos arraiais das freguesias de Santa Maria Maior, São Vicente, Estrela, Santo António e Misericórdia, bem como o grande arraial nas Avenidas Novas, nos jardins do Campo Pequeno.

