Paralamas do Sucesso e Detonautas vêm tocar a Portugal em 2025

São um dos mais emblemáticos grupos do pop-rock brasileiro e actuam em Portugal no próximo Verão. Nos dias 9 e 10 de Julho, respectivamente, o Festival Jardins do Marquês – Oeiras Valley e a Super Bock Arena, no Porto, vão receber em palco os fluminenses Paralamas do Sucesso. Na primeira parte, os compatriotas Detonautas.

Parte indelével da história da música popular do Brasil, os Paralamas do Sucesso são a banda de Herbert Vianna, Bi Ribeiro e João Barone. Consigo trazem quatro décadas de música e mais de uma quinzena de lançamentos que ajudaram a definir a chamada revolução do rock brasileiro, posta em marcha no início da década de 1980. Entre os álbuns mais aclamados do grupo, que celebrou 40 anos sobre o primeiro lançamento em 2023, estão O passo do Lui (1984) e Selvagem (1986). O último, Sinais do sim, foi lançado em 2017.

Mais recente mas igualmente importante é a história dos Detonautas, banda formada nos alvores do rock alternativo dos 90. Foi sempre essa a sua escola, e do historial do grupo – oriundo do mesmo Rio dos Paralamas – destacam-se as primeiras partes em concertos de Silverchair e Red Hot Chilli Peppers no Brasil, bem como o lançamento de oito álbuns de estúdio e uma mão-cheia de sucessos incontornáveis, entre baladas (“Olhos Certos”) e hinos musculados (“Quando o Sol Se For”).

Os bilhetes para os Jardins do Marquês – Oeiras Valley já estão à venda, com os preços a variarem entre 30€ (plateia em pé) e 50€ (golden circle). Além dos dois nomes brasileiros, o festival tem confirmados concertos de Cat Power, Herman José e Mario Biondi. No Porto, os bilhetes para Paralamas do Sucesso variam entre 28 e 40 euros.

Palácio dos Marqueses de Pombal (Oeiras). 30€-50€; Super Bock Arena (Porto). 9-10 de Julho. 28€-40€



🎄Natal para todos – leia grátis a nova edição da Time Out Portugal

🏃 O último é um ovo podre: cruze a meta no Facebook, no Instagram e no Whatsapp