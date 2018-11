Parques e monumentos de Sintra já têm o Natal preparado

O Natal chega mais cedo a Sintra com actividades a pensar nas crianças e a piscar o olho aos adultos da família, do palácio à quinta.

A primeira actividade natalícia tem lugar no Palácio Nacional de Queluz, onde a 8 de Dezembro (sábado) vai decorrer a Viagem à Corte do Século XVIII (9€). Das 15.00 às 17.00, os participantes são convidados não só a conhecer os cantos e a história do palácio, como a ver com os próprios olhos recriações das grandes festas que aqui aconteciam, entre a música, a dança e os trajes da época.

Na manhã de 16 de Dezembro (domingo), o Palácio de Monserrate recebe, das 10.30 às 11.30, o concerto para bebés Manhã de Natal (15€-20€). Um espectáculo interactivo de 45 minutos com quatro músicos (duas vozes, flauta transversal e guitarra) e música clássica erudita com arranjos e composições originais. O público é o quinto elemento deste grupo que vai tocar algumas músicas mais conhecidas como “Manhã Feliz” (“Silent Night”).

No mesmo dia, mas entre as 14.30 e as 16.30, é tempo de assistir ao Natal na Quintinha de Monserrate (8€). O desafio lançado a crianças entre os quatro e os 10 anos é que ajudem a preparar o Natal – seja partindo à descoberta de ingredientes especiais para biscoitos, seja criando saquinhos de cheiro para pôr no sapatinho de familiares ou amigos ou preparando as decorações da época.

Se preferir, também a 16 de Dezembro, pode optar pela última edição do ano dos Domingos ao Piano (incluído no bilhete da visita, a partir de 6,5€) que decorre na Sala da Música, do Palácio de Monserrate entre as 15.00 e as 17.00. Desta vez com a companhia da actriz Clara Marchana e do pianista Raúl Pinto. A dupla vai interpretar a “Árvore de Natal”, de Liszt, “Cenas Infantis” (com poesia de Afonso Lopes Vieira) e “Melodramas” (com poesia de Hebbel e Shelley), de Schumann, num programa que estabelece a ponte entre a poesia e a música.

Há ainda programas para pessoas com mobilidade reduzida ou deficiência auditiva. É o caso da visita Jardins de Monserrate sem Barreiras (bilhete + suplemento de 5€) que acontece a 22 de Dezembro pelas 10.30, onde os participantes podem percorrer os jardins com autonomia através de um equipamento que quebra a barreira da inclinação e facilita a mobilidade de cadeiras de rodas manuais; e do Património em Gestos (bilhete + suplemento de 5€) que no mesmo dia, às 14.30, proporciona uma visita aos jardins e Palácio de Monserrate com interpretação em Língua Gestual Portuguesa.

