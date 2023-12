Passagem de ano em Lisboa faz-se ao som d’Os Quatro e Meia

A banda vai tocar no Terreiro do Paço a 31 de Dezembro. O anúncio foi feito pelo presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas.

A passagem de ano em Lisboa já tem cabeça de cartaz. Os Quatro e Meia actuam no Terreiro do Paço a 31 de Dezembro. A programação inclui também o habitual fogo-de-artifício, com a festa a seguir madrugada adentro.

A data já estava marcada no calendário de concertos que Os Quatro e Meia partilharam nas redes sociais a 3 de Novembro, mas o local ainda estava por anunciar. No passado domingo, dia 3, o presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Moedas, confirmou que a actuação terá lugar no Terreiro do Paço. As declarações foram feitas em entrevista à TVI e avançadas na imprensa pela SIC Notícias. “Confere, sim senhor”, escreveu a banda portuguesa, num story partilhado no Instagram.

Estávamos em Maio de 2013 quando um grupo de universitários se juntou para uma pequena actuação num sarau de ballet, no Teatro Académico Gil Vicente, em Coimbra. Dez anos depois, o sexteto – formado por Tiago Nogueira (voz e guitarra), Ricardo Liz Almeida (voz e guitarra), Mário Ferreira (teclado e vozes), João Cristóvão Rodrigues (violino), Pedro Figueiredo (bateria e percussão) e Rui Marques (baixo) – não só atingiu o top de vendas nacionais nas respectivas semanas de lançamento dos seus dois álbuns de originais (Pontos nos Is, em 2017, e O Tempo Vai Esperar, em 2020), como esgotou recentemente os Coliseus e venceu um Globo de Ouro, na categoria de Melhor Música, com o tema “Na Escola”.

