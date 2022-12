Passagem de ano em Lisboa. Paulo Gonzo, 12 minutos de pirotecnia e festa madrugada dentro

Lisboa celebra a passagem de ano no Terreiro do Paço. Paulo Gonzo é o primeiro artista a subir ao palco.

A passagem de ano em Lisboa vai voltar a ser celebrada no Terreiro do Paço depois dos festejos de rua e do habitual fogo-de-artifício terem sido cancelados em 2021. Acompanhado pela sua banda, Paulo Gonzo é o primeiro artista a subir a palco, pelas 22.30, com um concerto para recordar êxitos intemporais, como Jardins Proibidos, Dei-te Quase Tudo ou So Do I.

A chegada de 2023 assinala-se à meia-noite com 12 minutos de fogo-de-artifício, ao som de uma banda sonora original criada pelo DJ Moullinex. A festa segue madrugada dentro, com um espectáculo construído de raiz, que inclui actuações de Bonga, Cuca Roseta, Elida Almeida, Lura, Pongo e Samuel Úria. Ao palco, vão subir mais 26 músicos, incluindo a formação Fogo a Fogo, um quarteto de cordas, percussionistas, cavaquinho e sopros.

“Ao longo de 23 canções inspiradas em diversas influências e estilos musicais, propõe-se uma viagem ritmada que deambulará entre o Fado, o funaná, as mornas e as coladeiras”, lê-se no comunicado da EGEAC, que confirma ainda a actuação das Batukadeiras X, um grupo de mulheres cabo-verdianas, que participou num vídeo e turnê do álbum Madame X de Madonna.

