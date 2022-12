Passagem de ano: trânsito condicionado na Baixa e no Parque das Nações

A circulação rodoviária vai sofrer uma interrupção na zona da Baixa de Lisboa e Parque das Nações entre as 17.00 de 31 de Dezembro e as 05.00 de 1 de Janeiro. Este condicionamento é justificado pelas celebrações de passagem de ano, que incluem a realização do Concerto de Fim de Ano na Praça do Comércio e o tradicional lançamento de fogo-de-artifício.

No sábado, 31 de Dezembro, também não haverá circulação de eléctricos e autocarros na zona da Rua do Arsenal e da Avenida Ribeira das Naus a partir das 17.00. Já o Metropolitano prestará o serviço habitual, com encerramento à 01.00, salvo a estação do Terreiro do Paço, que fecha às 18.00 e só reabre às 06.30 de 1 de Janeiro. Está ainda previsto reforço das carreiras da madrugada da Carris no Cais do Sodré, Rossio e Santa Apolónia/Avenida Infante Dom Henrique, bem como das ligações fluviais da Transtejo/Soflusa.

“Se vai assistir ao Concerto de Fim de Ano saiba que as autoridades não o vão deixar entrar na Praça do Comércio com garrafas ou copos de vidro, explosivos, drogas ou seringas, armas de fogo e brancas, buzinas de ar ou comprimidos, apontadores laser, selfie sticks, megafones, bancos ou cadeiras, guarda-chuvas ou capacetes”, lê-se ainda no site da Câmara Municipal de Lisboa.

