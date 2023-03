Passeio da Fama lisboeta ganha 20 novos nomes

Francisco Romão Pereira / Time Out

A Praça da Alegria, junto à Avenida da Liberdade, é um lugar de tributo ao teatro nacional, desde a construção do Passeio da Fama, em 2019. Para assinalar o Dia Internacional do Teatro, comemorado na passada segunda-feira, a Junta de Freguesia de Santo António homenageou mais 20 artistas portugueses, que têm agora o seu nome gravado na calçada do Jardim Alfredo Keil, na Praça da Alegria.

Alexandra Lencastre, Fernanda Serrano, Almeno Gonçalves, Carlos Avilez, Dalila Carmo, Guilherme Filipe, Gabriela Barros, Io Appolloni, Joel Branco e Lídia Franco são alguns dos novos nomes que já se podem encontrar neste passeio. No mesmo dia, foram também homenageados os actores António Melo, Júlio César, Margarida Carpinteiro, Vitor de Sousa, Rui Melo, Sílvia Rizzo, Victor Espadinha, Rosa do Canto e Vítor Norte.

“Vamos celebrar os profissionais deste sector, mas a luta vai continuar. Isto só nos lembra que ainda há muito caminho por percorrer”, referiu a atriz Dalila Carmo à Time Out.

A comemoração contou com a presença do presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas, que em discurso prestigiou o trabalho e a importância destes nomes no teatro português, não deixando de relembrar os que já fazem parte deste “extenso passeio da fama”.

“Todos os que aqui estão deixaram e vão deixar uma marca ainda maior, porque continuam [a trabalhar] e muitas vezes em condições tão difíceis, como é o caso do nosso Parque Mayer”, discursou Carlos Moedas. “O meu primeiro cartaz de campanha foi criar um teatro em cada freguesia. Quero um espaço de criatividade, em que os jovens também possam fazer teatro. Tenho esta paixão, de tornar Lisboa uma capital da cultura", acrescentou.

São agora 79 as personalidades da representação nacional com os seus nomes imortalizados na calçada do Jardim Alfredo Keil.

