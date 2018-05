Pátio Antico: o italiano de Paço de Arcos chegou agora ao Saldanha

Nos últimos 20 anos, Rosário Corsa habituou-se a ouvir que é fácil sair de Lisboa para a Linha, mas que o contrário já custa. E está agora a ter provas disso, uma vez por semana, de cada vez que volta ao Pátio Antico original para ver como estão as obras, tem saudades daquele ritmo e proximidade do mar. Em Outubro do ano passado, iniciaram-se os arranjos no prédio onde este italiano com fama em Paço de Arcos fez a sua clientela e a solução para não ficar com a equipa parada foi investir num restaurante em Lisboa, com o mesmo nome, e aberto há duas semana.

Fotografia: Manuel Manso

Foi difícil encontrar poiso no centro da cidade, mas o chef Vitor Sobral foi amigo e avisou-o de uma loja na Duque d’Ávila que, entre interior, esplanada e um pequeno pátio, tem 60 lugares. Aqui Rosário faz fundamentalmente aquilo que já fazia no restaurante de Paço de Arcos: comida italiana como a mãe o ensinou a fazer e massa fresca feita todos os dias. Apesar de não ser hábito italiano servir massa com carne, por exemplo, aqui serve-se bife de vitela panado (16€), o entrecôte de black angus com massa com trufas (20€), ou o chuletón de novilho basco, uma reinvenção da bistecca fiorentina que é uma novidades na casa lisboeta (para duas pessoas, 38€).

Fotografia: Manuel Manso

Nas entradas, há também qualquer coisa de novo: os ovos fritos com rosti de batata e trufa preta (15€), porque Rosário viu que o rosti “é coisa que cai no goto dos portugueses”. De resto, os best sellers estão todos nesta carta, do risoto de caranguejo e curgete (22€) aos raviolis com requeijão e espinafres (15€). No final, se a barrigada não tiver deixado espaço para o doce pode sempre pedir o café gourmet – uma bica com uma versão mini da pannacotta ou do tiramisú.

Fotografia: Manuel Manso

Durante a semana, há pratos do dia com preço fixo (14€) com aquilo que o mercado dá, até porque este napolitano está preparado para tudo. Começou a cozinhar na tropa, numa plataforma flutuante para 25 outros militares e durante esses nove meses toda a gente queria ser o seu melhor amigo.

Avenida Duque D'Ávila, 169D (Saldanha). 21 353 0290. Seg-Dom 12.30-15.00, 19.30-22.30.

