Pátio das Antigas: a “catedral do vinho” do Senhor Fonseca

Projectado pelo arquitecto Norte Júnior em 1917, o Edifício Abel Pereira da Fonseca no Poço do Bispo era popularmente conhecido como “a catedral do vinho”. Foi lá que o grande empresário de vinhos e licores fundou a pioneira Val do Rio.

A "catedral do vinho" do Senhor Fonseca

Agricultor e empresário do Bombarral, dono de várias propriedades agrícolas nesta região e em concelhos vizinhos, Abel Pereira da Fonseca foi um dos mais destacados homens de negócios portugueses do século XX, tendo-se dedicado à produção, venda e distribuição de vinhos e licores, bem como azeite e vinagre, através da casa com o seu nome. Instalou-se em Xabregas em 1907, mas o negócio cresceu tão depressa e de tal forma que se mudou para armazéns maiores junto ao Tejo, na Rua do Amorim, com uma doca privada.

Em 1930, a Abel Pereira da Fonseca era já a maior casa comercial de Lisboa. Anos antes, em 1917, tinha sido construído o novo edifício da Praça David Leandro da Silva, no Poço do Bispo, um projecto do arquitecto Norte Júnior. Era também conhecido como “a catedral do vinho”. Num dos volumes das Peregrinações em Lisboa, Norberto de Araújo escreve que ainda não se tinha chegado ao Edifício Abel Pereira da Fonseca, e já cheirava “a carvalho das aduelas, e a vinhos de armazém”. Foi também ali que o empresário fundou, nos anos 50, a Val do Rio, uma rede pioneira de pequenas lojas em que se atendia o público e faziam entregas ao domicílio, valendo-lhe a designação de “rei das tabernas de Lisboa”. A empresa cessou a sua actividade em 1993, e na “catedral do vinho”, agora sob a tutela do município lisboeta, funcionam os restaurantes de um conhecido chef.

Coisas e loisas de outras eras:

+ Prego a fundo no Campo Grande

+ O outro hotel de luxo dos Restauradores