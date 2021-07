Pavilhão do Conhecimento celebra 22.º aniversário com entrada livre

O Pavilhão do Conhecimento está prestes a comemorar 22 anos de actividade com uma festa para todas as idades. Se ainda não tem ideias de coisas para fazer em família este domingo, 25 de Julho, leve os miúdos a passear até ao Parque das Nações, onde o Centro Ciência Viva estará em festa. O programa, que arranca às 10.00, inclui vários desafios, animação e muita música.

Há mais de duas décadas, o Pavilhão do Conhecimento dos Mares foi um dos mais emblemáticos durante os 132 dias da EXPO’98. No ano seguinte, o projecto voltou a reabrir portas como Pavilhão do Conhecimento – Centro Ciência Viva. Desde então tem sido um núcleo de interesse, um pólo de atracção e um parceiro qualificado na promoção da educação científica e tecnológica na sociedade portuguesa. Para celebrar o seu 22.º aniversário, convida pais e filhos para uma visita por conta da casa.

Como a lotação é limitada, mas não é necessária marcação prévia, haverá seis turnos de entrada por ordem de chegada, com duração aproximada de uma hora. Caso apareça numa altura de maior fluxo, receberá um cartão a garantir acesso no próximo horário disponível. “O desejo de fazer as malas e partir à descoberta do mundo já não tem de ficar para depois. Faça check-in no Pavilhão, participe no nosso peddy-paper virtual e embarque por vários continentes para conhecer a ciência, as grandes descobertas científicas e alguns dos maiores cientistas de todos os tempos”, lê-se em comunicado.

O programa arranca às 10.00, com a abertura de portas, e prolonga-se até às 19.00, hora à qual se preparará o regresso a casa após o concerto da Banda do Pavilhão e a prova das bolachinhas de aniversário. Até lá, há animação itinerante, música e um peddy-paper com quatro desafios em diferentes espaços do Pavilhão: a exposição “Explora”, o novo “Fishanário”, a mais recente sensação “Água – Uma exposição sem filtro” e a oficina aumenta Dòing para makers, curiosos e engenhosos, nerds e geeks, pequenos com grande lata e grandes com pequenas pancadas.

Pavilhão do Conhecimento. Largo José Mariano Gago, 1 (Parque das Nações). Dom 10.00-19.00. Entrada livre.

