Pavilhão do Conhecimento celebra Dia do Animal com muitas actividades grátis

O Pavilhão do Conhecimento abre as portas a animais de estimação todos os primeiros domingos de cada mês. Para celebrar o Dia do Animal, irá fazê-lo também esta sexta-feira, 4 de Outubro, com uma programação especial, que se estende até à estação de metro do Jardim Zoológico de Lisboa.

No Dia do Animal não vão faltar festas onde poderá celebrar os seus companheiros. No Pavilhão do Conhecimento, que se orgulha de ser um museu pet friendly, os visitantes são convidados a explorar a anatomia de várias espécies e de que forma esta se relaciona com seu o comportamento e o ambiente que ocupam, mas também a relação entre os humanos e os animais de companhia. Este programa especial arranca às 14.00, na cabine de leitura do Centro Ciência Viva de Lisboa.

A história do Capuchinho Vermelho e o Lobo Ibérico, de Fafa Katz, fará as honras da festa, com a presença de especialistas do Grupo Lobo, uma ONG do ambiente, que promove a conservação do lobo e do seu ecossistema em Portugal. Segue-se, às 15.00, a história interactiva d’A Lagarta Comilona, de Eric Carl, sobre uma borboleta especial que já foi ovo, lagarta e crisálida.

A partir das 16.00, as actividades propostas passam da cabine de leitura do Pavilhão do Conhecimento para o átrio. Até às 18.00, poderá, por exemplo, jogar uma versão especial do “Quem é Quem?”, onde terá a oportunidade de descobrir se, através da forma do crânio, é possível distinguir os animais e compreender o seu comportamento e adaptações ao ambiente. Poderá ainda ficar a conhecer brinquedos para gatos e cães capazes de treinar a sua memória, capacidade de reacção ou agilidade, participar na construção de um hotel de insectos e pôr o avental para “uma actividade deliciosamente saltitante”, como se pode ler em comunicado.

Entre as 18.30 e as 20.30, no Auditório José Mariano Gago, estará a decorrer uma sessão comentada do filme “A vida secreta dos nossos bichos”, com a participação do especialista de comportamento animal Pedro Paiva e a médica veterinária Maria João Fonseca. Mas, atenção, para participar é necessário inscrever-se.

Conte ainda com actividades fora do Pavilhão do Conhecimento: na estação de metro do Jardim Zoológico de Lisboa poderá descobrir, das 16.30 às 18.30, quem se alimenta do quê, como pequenas variações causam grandes diferenças ao longo do tempo, como funciona a taxonomia e qual a importância das minhocas no meio ambiente.

Durante todo o dia, poderá ainda deixar um donativo em géneros para um grupo de ajuda animal à sua escolha, desde que localizadas na zona metropolitana de Lisboa. A equipa deste Centro Ciência Viva sugere ração seca ou húmida, camas e alcofas, mantas e cobertores, sacos de areia para gatos e produtos desparasitantes.

Para saber mais, pode consultar o programa completo no site do Pavilhão do Conhecimento.

Pavilhão do Conhecimento e Estação de Metro do Jardim Zoológico de Lisboa. Sex a partir das 14.00. Entrada livre.

