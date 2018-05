Pegue na sua bicicleta e vá conhecer os caminhos de Lisboa

Mais uma iniciativa para comemorar o Dia Internacional da Bicicleta: é a 26ª edição do evento "Pelos Caminhos de Lisboa". No dia 3 de Junho, todos os caminhos vão dar ao Terreiro do Paço. Leve a sua bicicleta e embarque numa viagem pelas sete colinas de Lisboa.

A organização desta actividade é da Federação Portuguesa de Cicloturismo e Utilizadores de Bicicleta (FPCUB) e tem como objectivos dar a conhecer a cidade de Lisboa através da bicicleta, valorizar a oferta turística e cultural da cidade e promover o convívio, a cultura e o lazer. Divulgar o uso da bicicleta como um transporte sustentável, ecológico e amigo do ambiente é outra das grandes prioridades desta viagem.

O ponto de encontro é no Terreiro do Paço às 08.30 e a partida dá-se às 09.30. Com uma duração de aproximadamente duas horas e meia, esta viagem passa pela Calçada da Bica, Calçada do Lavre e Calçada da Glória. O Miradouro das Portas do Sol, o Jardim de S. Pedro de Alcântara e a Torre de Belém são outros dos pontos de interesse desta actividade. A chegada está prevista para as 12.30, exactamente no mesmo local onde o percurso começou.

Para que fique mais entusiasmado com esta viagem por Lisboa de bicicleta, lembramos que tudo isto é grátis. No entanto, a inscrição é obrigatória para poder participar. Clique aqui para se inscrever.

+ Dia Internacional da Bicicleta: Europcar celebra com passeio gratuito

+ Dê ao pedal: sítios onde alugar bicicletas em Lisboa