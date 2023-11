Pera Lisboa: uma nova casa para artistas e não só

Elif é designer de jóias, Burak é artista. Estão casados há três anos. Há um ano e meio, fizeram as malas, deixaram Istambul e vieram viver para Lisboa. Cá, nasceu o sonho de conceber um projecto a dois – a Pera Lisboa. Uma casa que é simultaneamente loja, bar, galeria de exposições e espaço de cowork. Acima de tudo, quer ser um ponto de encontro.

“Nunca imaginámos abrir uma loja assim, mas agora é o nosso sonho”, começa por contar Elif. No número 65 da Rua Fernandes Tomás, o espaço do casal turco suscita curiosidade a quem passa. Quando a Time Out bateu à porta, o letreiro ainda não identificava a fachada. Ainda assim, entraram vizinhos e amigos, que não resistiram a dois dedos de conversa. “É toda a gente muito simpática e isso é algo que não esperava”, realça Burak.

Francisco Romão Pereira

Na altura de mudar de cidade, não houve dúvidas que a nova casa seria Lisboa. “Na minha opinião, Portugal é dos países mais tolerantes da Europa, tínhamos medo de vir para um país em que as pessoas tivessem a mente fechada”, explica Burak. Apesar da distância entre Lisboa e Istambul, o casal vê semelhanças entre os dois lugares. Ele vê em Lisboa as partes boas de Istambul, ela adora a mística da cidade. O bom tempo também conquistou o casal, que começou a ter aulas de surf. “Se a loja não estiver aberta é porque estamos a fazer surf”, brinca Elif.

Neste antigo atelier de pintura, o chão é de pedra, as paredes brancas, e os dois arcos no centro conferem um carácter interessante à arquitectura do espaço. Na parte da frente, fica a loja. Há quimonos da Rasasvada, marca que vive também ela entre Istambul e Lisboa, chapéus mexicanos feitos à mão, malas de pano reciclado da Mah-roc, peças de azulejaria e ainda pigmentos naturais da marca do Burak.

Uma cortina de franjas azul separa a zona de trabalho dos proprietários. O mobiliário é, na sua maioria, vintage. Actualmente, o espaço tem ainda um bar, em madeira escura, da década de 70, vindo directamente do Porto. Do tecto, pende um candelabro, herdado do avô de Elif. “Quero sentir-me em casa”, confessa a designer. O nome do espaço também vai buscar inspiração às raízes turcas de Elif e Burak. Pera, actual Beyoğlu, em Istambul, é o município onde o casal cresceu.

Francisco Romão Pereira

O espaço está pensado para ser um pouco de tudo mas, sobretudo, para ser utilizado "para fins criativos”. Além de ser uma loja, há planos para começar a receber exposições e workshops, alguns de design de joalharia, dados pela própria Elif, que também expõe aqui peças da sua marca, ExNihilo, à venda na loja. Também haverá eventos de tatuagens e de design 3D. O bar não funciona como paragem nocturna, mas sim como um lugar onde o casal pode receber amigos, sempre que quiserem. “Neste mundo profissional queremos assumir um perfil descontraído, as pessoas podem vir aqui, falar livremente, usar o espaço” e “queremos criar uma comunidade chegada, conectar-nos com os outros, e também explorar coisas diferentes. Não quero fazer apenas joalharia, quero aprender com as pessoas”, explica Elif.

A 15 de Novembro, a par com a abertura do espaço, marcada para as 18.00, inaugura a exposição "Dreams have no titles". Conta com obras de oito artistas internacionais e fica patente até 30 de Dezembro. A Pera Lisboa quer ser uma residência independente, onde a arte é criada com técnicas ancestrais e apresentada numa era moderna.

Rua Fernandes Tomás, 65 (Cais do Sodré). Qui-Seg 11.00-20.00

