Periferias volta a Sintra com teatro e música para toda a família

Se não sabe o que fazer neste fim de semana com os mais novos, o Festival de Artes Performativas Periferias, organizado pelo centro cultural Chão de Oliva, regressa a Sintra com atividades para todas as idades. O objetivo é juntar artistas de todo o mundo em vários eventos e trazer pessoas para as ruas da vila.

São várias as opções, por isso o difícil vai ser escolher ao que assistir. Eis as possibilidades: na quinta-feira, às 11.00 e às 16.00, há teatro de miniaturas da Cia Teatro da Recusa (do Brasil), com a peça Memórias. Num momento intimista, o público com mais de 12 anos vai descobrir um pequeno universo e espreitar para dentro de uma caixa-teatro.

Sexta-feira, às 14.00, na Sociedade Recreativa de São João das Lampas, há teatro de marionetas: Alfredo — o coleccionador de borboletas, para maiores de três anos.

No sábado, volta a haver teatro de miniaturas, desta vez da companhia Telba Carantoña, que traz Madame Cledá à rua pedonal da Estefânia, com direito a repetição no dia seguinte às 11.00, no centro histórico, e às 14.00, na Rua Veiga da Cunha.

O grupo Cendrev - Marionetas (de Évora), com Bonecos de Santo Aleixo - Auto da Criação do Mundo, apresenta teatro de marionetas no domingo, às 16.00, na Casa de Teatro de Sintra. Não faltará também a animação de clown de Tânia Safaneta.

No panorama musical, Karyna Gomes (de Bissau) actua no Centro Cultural Olga Cadaval, às 21.00, mas apenas para maiores de 6 anos. A habitual feira do livro retorna durante os quatro dias de festival. O programa completo pode ser encontrado no site.

Vários locais da vila de Sintra. Qui-Dom, vários horários. Bilhetes para espectáculos: 5€ (entrada livre nos recintos ao ar livre). Reservas: 21 923 3719.

