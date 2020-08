Pierre Aderne leva a Rua das Pretas ao Alentejo no fim-de-semana

Paço do Morgado de Oliveira, no Alentejo

O projecto do artista brasileiro, que une a música lusófona aos vinhos portugueses, está prestes a viajar por vários espaços de norte a sul do país.

A tertúlia musical de Pierre Aderne alegra os sábados à noite no 18 do Príncipe Real há mais de dois anos. Do fado ao samba, o ambiente criado nestes saraus semanais, onde o vinho é também presença constante, é razão suficiente para o dar a conhecer ao resto do país. No próximo sábado, 8 de Agosto, há concerto no pátio do Paço do Morgado de Oliveira, no Alentejo.

Após um interregno forçado pela actual pandemia, o projecto Rua das Pretas saiu da sala de casa onde repousava e regressou ao activo em Junho, com um concerto no Coliseu dos Recreios. Agora, prepara-se para começar uma tour por várias adegas portuguesas, de norte a sul do país. O pátio da Fita Preta, no Paço do Morgado de Oliveira, será o primeiro espaço a transformar-se em palco, para um dos famosos serões de Aderne, onde música, amigos e vinho são presenças garantidas.

O concerto começa às 21.00 e custa 25€, com oferta de um copo de vinho Fita Preta, oferta do enólogo António Maçanita, que adquiriu o Paço do Morgado de Oliveira em 2016, dois anos depois de começar o seu projecto vínico, com o consultor e viticultor inglês David Booth.

+ Há one-night stands com chefs na Toca da Raposa

Share the story