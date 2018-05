Pint of Science: o festival onde aprende ciência em bares de Lisboa

É a primeira vez que acontece em Portugal e chega a Lisboa esta segunda-feira, dia 14. O Pint of Science, que decorre até quarta-feira, dá voz à ciência em bares da cidade, portanto não precisa de ser grande entendido para participar nestas conversas – só tem de ter mente aberta para aprender ciência e mãos livres para segurar o copo nos bares O Bom O Mau e O Vilão, o Crafty Corner e o Delirium Café.

O Pint of Science acontece todos os anos em vários países em simultâneo em várias cidades no mundo, e este ano estreia-se em terras lusas em Lisboa e no Porto. A base do festival são conversas descontraídas onde investigadores apresentam os seus projetos em bares, tudo numa linguagem acessível para que a ciência se torne inclusiva e a troca de conhecimento e a discussão científica seja possível entre todos os curiosos. Portanto, não se preocupe se for um zero à esquerda no que diz respeito a este assunto.

O festival tem três temas principais "Cabecinha Pensadora" (neurociência, psicologia e psiquiatria), "O nosso mundo" (geociência, botânica e zoologia) e "Com Pés e Cabeça" (medicina, biologia humana e saúde) – inseridos ao longo dos três dias. As sessões têm hora marcada para as 19.30, 20.30 e 21.30 de cada dia

Cada sessão do Pint of Science custa 2,5€, e pode fazer a sua inscrição no site do evento, assim como consultar toda a programação e os investigadores presentes em cada dia do evento.

O Pint of Science nasceu em 2012 com os investigadores Michael Motskin e Praveen Paul, neurocientistas do Imperial College em Londres, que organizaram um evento chamado Meet the Researchers, para que investigadores partilhassem com o público os seus projectos de investigação. Este encontro cresceu para rapidamente para aquele que é hoje um verdadeiro festival de ciência para a sociedade.

O Bom O Mau e O Vilão, Crafty Corner e Delirium Café. Seg-Qua 19.30, 20.30 e 21.30. 2,5€.

