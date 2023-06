“Piscinas, já!” Lisboetas exigem reabertura de piscinas municipais

A Piscina Municipal de São Vicente fechou em Novembro de 2022, a de Arroios em Agosto de 2022 e a do Casal Vistoso em 2020. É por isso que, no próximo dia 6 de Julho, às 17.30, um grupo de cidadãos vai “pôr a boca no trombone” e manifestar-se pela reabertura das piscinas municipais desses três bairros. O ponto de encontro é no Largo da Graça, junto ao coreto.

“As piscinas são equipamentos municipais fundamentais e a Câmara Municipal de Lisboa não demonstra qualquer interesse em reabri-las”, lê-se em comunicado, no qual também se denuncia o investimento para a construção do altar da Jornada Mundial da Juventude. “A Câmara tem o dever de investir na qualidade de vida dos residentes de Lisboa, que passa por fomentar uma cultura de proximidade nos bairros da capital, garantindo a oferta de serviços de qualidade para o dia-a-dia dos seus habitantes.”

Por razões de segurança, inerentes aos elementos estruturais de suporte da cobertura do edifício, a Piscina de São Vicente encontra-se suspensa para reparação, assumida pela Câmara Municipal de Lisboa. Igualmente encerrada, sem previsão de reabertura, está a piscina do Casal Vistoso.

Já a piscina de Arroios revelou – apenas um ano após a sua reabertura, em Setembro de 2021 – ter “graves problemas estruturais”, como “perdas de água no fundo da cuba da piscina, bolhas de ar e deformações na tela” e “zonas de piso escorregadio não adaptado à prática da natação”. O encerramento, com carácter de urgência, aconteceu em Agosto de 2022, para dar lugar a investigações e auditorias. A Freguesia anunciou ainda “alternativas para minimizar o impacto”, incluindo regime livre na Piscina da Academia Militar.

Largo da Graça. 6 Jul, Qui 17.30

+ A primeira escola da NBA em Portugal abre portas este Verão

+ Edição especial Time Out Madeira: o guia da ilha bonita está nas bancas