Pizza Misura: neste restaurante há pizza à fatia a preços acessíveis

A montra da Pizza Misura, carregadinha de quadrados de pizza diferentes, já fez parar o trânsito na Rua de Santa Marta e improvisar uma espécie de McDrive, mas de pizza, ali mesmo. Esta pizzaria abriu há dois meses com uma forte componente de take-away e grab&go mas também tem lugares sentados.

O espaço é pequenino mas bastante acolhedor – até aos Reis, há panetones pendurados no tecto, a fazer de ornamentos dos troncos da árvore de Natal –, com paredes forradas a madeira e umas mesas altas. O projecto de decoração e arquitectura é dos mesmos responsáveis da loja do maravilhoso mundo da sardinha, no Rossio, conta Fernanda Dias, a proprietária desta pizzaria em conjunto com o marido, do grupo Fullest.

Fotografia: Inês Félix

No interior há uma outra montra com as pizzas. A massa é feita pelo pizzaiolo Leonardo Galan, e fica a fermentar durante três dias até ficar no ponto e ser coberta com as opções mais clássicas, como a margherita (2,20€), a bianca, sem molho de tomate e apenas com alecrim, azeite, alho e sal (1€), a rossa, o oposto, só com tomates (1,50€) ou a caprese, ao estilo da salada, com mozzarella de búfala e rodelas de tomate (2,80€).

Há 14 receitas e espaço também para umas quantas invenções, como a hot dog (3€), com salsicha, cogumelos, milho e batata-palha a dar o efeito do cachorro; uma vegana, com uma mistura de legumes colocada no topo da base de tomate (2,80€) ou a ferrini, a mais cara, com boas lascas grana padano, presunto, rúcula e uns fios de azeite trufado (3,90€).

Fotografia: Inês Félix

A casa está equipada com caixas de cartão para take-away à janela (ou no final do manjar, se tiver mais olhos que barriga) mas se escolher comer no restaurante, são servidas numa tábua, com uns fiozinhos de azeite extra. Ao almoço há uma sopa do dia para completar a refeição e para beber há sempre vinho a copo.

Apesar de pequenito e com o foco bem definido, ainda há espaço para as sobremesas, que variam entre a panacota e o tiramisú (2,80€).

Rua de Santa Marta, 16 (Avenida). 21 601 0098. Seg-Sáb 12.00-23.00.

+ As melhores pizzas em Lisboa

+ Os melhores sítios para comer pizza à fatia em Lisboa