Palms
Rita Chantre | Stuart Clarke e Josh Ward, da Palms
Rita Chantre

Os melhores sítios para comer pizza à fatia em Lisboa

Pizza al taglio, ao peso e nova-iorquina, com massa crocante e porções generosas. Para comer bem, rápido e gastar pouco, eis onde comer pizza à fatia em Lisboa.

Hugo Torres
Escrito por Hugo Torres
Director-adjunto, Time Out Portugal
À romana ou ao estilo de Nova Iorque, as pizzas à fatia são uma óptima forma de despachar uma refeição sem grandes ponderações nem salamaleques. É pegar e andar. Ou é pegar, comer e andar. Ainda por cima fica barato. Seja como for, a rapidez e o preço não têm de comprometer a qualidade das pizzas. Nesta lista, encontra triângulos, quadrados e rectângulos que, al taglio ou ao peso, merecem a nossa devoção gastronómica. A maior parte fica nas zonas da cidade com mais actividade nocturna, mas já chegam a zonas residenciais como o Areeiro ou São Domingos de Benfica. Tome nota dos melhores sítios para comer pizza à fatia em Lisboa.

Os melhores sítios para comer pizza à fatia

1. Brew

  • Pizza
  • Chiado
Brew
Brew
Francisco Romão Pereira

No Brew, dos mesmos donos do Ground Burger e da Crush Doughnuts, as pizzas vendem-se à fatia e seguem o manual nova-iorquino: grandes, finas ao centro, com estrutura suficiente para se comerem à mão sem dobrar demasiado e massa com fermentação natural bem trabalhada. Há apenas quatro versões, o que ajuda à consistência, com destaque para a de queijo, a de pepperoni e a de chilli e burrata. A acompanhar, entra em campo a especialidade da casa: uma selecção vastíssima de cervejas, artesanais e industriais de qualidade. São cerca de 500 as referências, entre as garrafas e latas que se podem ver através dos frigoríficos, e as duas dezenas de torneiras da sala do rés-do-chão (há outra, no primeiro andar). Para a sobremesa, há só um tiramisù, mas não é um tiramisù qualquer: é um dos mais extraordinários da cidade.

2. Coccinella

  • Pizza
  • Sete Rios/Praça de Espanha
Coccinella
Coccinella
Rita Chantre

As pizzas de Joana Paramés vendem-se al taglio, à fatia, como manda a tradição romana. São para pegar e andar. Há propostas clássicas como a Margherita ou a Marinara, a par de combinações improváveis, como cogumelos e azeite de trufa, alho francês e três queijos, batata e alecrim ou courgette e flor de leite. Não faltam ainda opções com salame picante, presunto ou mortadella, bem como uma pizza vegan. Assentes numa base alta e “super crocante”, são cortadas em generosos rectângulos – duas fatias alimentam um adulto. Se quiser encomendar um tabuleiro inteiro (nove fatias), pode. Se quiser juntar-lhe sobremesa, faça favor: tem à escolha duas cookies exclusivas da Donnie Dough (tiramisù e limoncello).

3. La Pizza di Nanna

  • Pizza
  • Chiado/Cais do Sodré
La Pizza di Nanna
La Pizza di Nanna
©DR

A geladaria Nannarella e o restaurante Il Matriciano juntaram os trapinhos e abriram um restaurante para comer pizza à fatia. Todos os dias há supplí (uns croquetes com arroz, carne e mozarela) e cinco variedades de pizza diferentes: a de batata e alecrim; a Rossa, de tomate pelado San Marzano, Azeite extra virgem e mozarela; a clássica Margherita; uma recheada de fiambre, mozarela e mortadela e uma que varia todos os dias. São vendidas a peso.

4. Palms

  • Chiado/Cais do Sodré
Palms
Palms
Rita Chantre

A Palms trouxe para Lisboa o espírito das pizzarias nova-iorquinas: pizzas gigantes (com mais de 50 centímetros de diâmetro) vendidas à fatia, hip-hop e punk a ecoar na sala e uma atmosfera descontraída que contamina a rua. A primeira abriu em Margate, Inglaterra, tendo entrado na lista das 50 melhores pizzarias britânicas do jornal The Times. Esta é a segunda loja. O menu é curto mas certeiro: seis pizzas (3€-5€ a fatia, 20€-25€ a pizza inteira), com destaque para a Sausage & Pesto, a House Pie! e a Vodka Pie. Há IPA própria, vinho natural produzido em Portugal e até shots de whisky com sumo de pickles. O espaço tem 14 lugares, funciona só ao jantar e fecha cedo para não perturbar a vizinhança – mas é ponto de encontro para pizza e boa disposição.

5. Pizza a Pezzi

  • Pizza
  • Avenida da Liberdade/Príncipe Real
Pizza a Pezzi
Pizza a Pezzi
Marco Duarte

Maria Paola Porru, dona dos gigantes Casanostra e Casanova, atirou-se, em 2010, para um estilo de pizza até então pouco comum entre os lisboetas, mas muito apreciado em Itália: a pizza al taglio. Isto é, em fatias rectangulares ou quadradas, do tamanho que o cliente quiser, vendidas a peso. Entretanto, já se tornou parte do quotidiano do Príncipe Real. Entre as nossas favoritas estão a de batata com alecrim, a caprese, com mozzarella de búfala, e a de ricotta com salsicha napolitana. Para comer ali, para ir a matar a fome pelo caminho ou para levar para casa.

6. Pizzeria Romana Al Taglio

  • Pizza
  • Baixa Pombalina
Pizzeria Romana Al Taglio
Pizzeria Romana Al Taglio
©DR

Nesta pequena casa de pizzas à fatia na Baixa (há outra no Bairro Alto), tudo começa e acaba na massa. Feita com farinha biológica Molino Agostini e fermentações longas que podem chegar às 72 horas, é alta, bem tostada na base, densa mas surpreendentemente leve. A partir daí, entram combinações que variam de dia para dia: batata e alecrim, arrabiata de tomate pachino, curgete, beringela e cogumelos, cogumelos com speck e creme de trufa (sem excessos), ou até uma simples de fiambre (cortado fino) e mozzarella. Duas fatias chegam, três confortam, quatro não pesam – e isso diz tudo. 

7. Primo Basílico

  • Pizza
  • Areeiro/Alameda
Primo Basílico
Primo Basílico
DR

Os donos do Primo Basílico vieram de Turim e aterraram em Alfama para servir massas fermentadas durante 48 horas cobertas com produtos regionais, como o speck ou o chouriço picante, embora não faltem boas combinações vegetarianas e vegan. Fazem parte dos pioneiros da pizza à fatia em Lisboa.  Entretanto, mudaram-se para o Areeiro, onde servem também pratos clássicos, de pastas a risottos, saladas frescas com sabores típicos italianos e igrendientes da época, e piadinas.

8. PZA Pizzeria Romana alla Pala

  • Pizza
  • Cais do Sodré
PZA Pizzeria Romana alla Pala
PZA Pizzeria Romana alla Pala
©Manuel Manso

A pizzeria PZA tem uma casa em Cacilhas, onde funciona num registo diferente, em formato restaurante com alguns lugares sentados e pizzas de diferentes tamanhos. Neste espaço no Cais do Sodré, a decoração é simples, com apenas uns quantos bancos altos para comer ali mesmo, rápido. Mas também pode pegar e levar. A pizza vende-se à fatia, meia ou inteira. Há 20 receitas e todos os dias há uma especial. As opções dividem-se entre as bianchi, as rossa, veggy e speciali. Nas brancas encontra a focaccia, a 7 formaggi e a carbonara, com guanciale. E nas pizzas com base de molho de tomate caseiro há desde as mais clássicas marinara e margherita à amatriciana, com o molho tradicional à base de guanciale, queijo pecorino e tomate.

