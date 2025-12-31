Os melhores sítios para comer pizza à fatia em Lisboa

No Brew, dos mesmos donos do Ground Burger e da Crush Doughnuts, as pizzas vendem-se à fatia e seguem o manual nova-iorquino: grandes, finas ao centro, com estrutura suficiente para se comerem à mão sem dobrar demasiado e massa com fermentação natural bem trabalhada. Há apenas quatro versões, o que ajuda à consistência, com destaque para a de queijo, a de pepperoni e a de chilli e burrata. A acompanhar, entra em campo a especialidade da casa: uma selecção vastíssima de cervejas, artesanais e industriais de qualidade. São cerca de 500 as referências, entre as garrafas e latas que se podem ver através dos frigoríficos, e as duas dezenas de torneiras da sala do rés-do-chão (há outra, no primeiro andar). Para a sobremesa, há só um tiramisù, mas não é um tiramisù qualquer: é um dos mais extraordinários da cidade.