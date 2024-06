Poderá ‘Hotel Amor’, com Jessica Athayde, vir a ser o filme mais visto do ano?

119 mil espectadores. Foi este o recorde de espectadores do filme português mais visto no ano passado. Pôr-do-Sol: O Mistério do Colar de S. Cajó, de Manuel Pureza, destacou-se, com alguma distância, da segunda posição, ocupada por Um Filme do Caraças, realizado por Hugo Diogo, também uma comédia portuguesa. E é também uma comédia que mereceu especial destaque na 9.ª edição dos Encontros do Cinema Português. Hotel Amor, do brasileiro Hermano Moreira, cineasta radicado em Portugal, acabou por receber o Prémio Canal Hollywood, a grande novidade do evento organizado pela NOS Audiovisuais, que decorreu nos Cinemas NOS Vasco da Gama esta quarta-feira.

Foram 47 as produções portuguesas apresentadas durante esta edição dos Encontros do Cinema Português, evento habitualmente marcado pela apresentação de produções nacionais que ainda não chegaram ao circuito comercial e por debates entre vários representantes do sector audiovisual. No final, após todas as apresentações, um júri atribuiu o primeiro Prémio Canal Hollywood a Hotel Amor, o filme que considerou ter “perfil blockbuster”, maior potencial para atingir o top 10 de filmes mais vistos do ano em Portugal e também capacidade para alcançar 100 mil espectadores. O prémio veio acompanhado de um cheque de cinco mil euros de apoio ao investimento de comunicação e promoção do filme e outro de 50 mil para investimento em media no Canal Hollywood, onde será transmitido após a exibição nas salas de cinema.

Actualmente em fase de pós-produção, Hotel Amor é uma produção luso-brasileira que acompanha um dia na vida da gerente de um hotel à beira de um colapso nervoso, interpretada por Jessica Athayde. O elenco conta ainda com os actores Júlia Palha, Margarida Corceiro, Francisco Froes, Lucas Dutra, Igor Regalla, numa produção realizada por Hermano Moreira, com argumento do também brasileiro Bruno Bloch. Hotel Amor junta as produtoras Promenade (Portugal), Volken Film (Brasil) e ainda a Manilha Filmes, de Hermano Moreira.

