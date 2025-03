‘Ponto Nemo’: “Juntando esforços, conseguimos encontrar mundos novos”

Margarida Corceiro e Sara Matos são as estrelas portuguesas de uma série luso-espanhola que as leva a alto mar para uma expedição científica. Estreia a 28 de Março na RTP1 e na Prime Video.

No dia a seguir à tempestade Martinho ter tentado mandar Lisboa pelo ar, com a força do vento e da água, a RTP apresentou Ponto Nemo, série que também envolve uma tempestade e muita água, mas onde a grande força volta a ser a da produção, unindo Espanha e Portugal numa ficção para televisão. E onde estão em grande destaque as actrizes portuguesas Margarida Corceiro e Sara Matos, ao lado de actores espanhóis como Alba Flores, mais conhecida nestas bandas pela sua participação em La Casa de Papel. Ponto Nemo, uma criação do guionista e escritor espanhol Daniel Martín Sáez de Parayuelo, estreia a 28 de Março, sexta-feira, em simultâneo na RTP1 e na Prime Video.

O ponto de partida de Ponto Nemo – nome do local no oceano mais afastado de qualquer continente ou ilha do planeta – está ligado à emergência climática. No primeiro episódio, o navio espanhol Pentokontors parte numa missão para investigar uma gigante ilha de microplásticos no Oceano Pacífico. A tripulação que segue a bordo é composta por 19 militares da Armada Espanhola, três biólogos, dois jornalistas e uma influencer. Ora, Sara Matos é uma das biólogas da expedição, chamada Sónia Rocha, e Margarida Corceiro a influencer Zoe, com um séquito impressionante de seguidores, aos quais vai denunciando os horrores da poluição. Problema: após um incidente que envolve piratas do mar, a expedição perde as comunicações com o exterior e acaba encalhada numa misteriosa ilha isolada, que esconde um intrincado mistério.

©Cortesia Ficción Producciones Sara Matos, em 'Ponto Nemo'

A produção de Ponto Nemo foi anunciada em Julho de 2024, mas agora temos as coordenadas para acompanhar “uma das séries mais ambiciosas do ano, para não dizer mais ambiciosa em termos de escala”, defendeu José Fragoso na apresentação que teve lugar no final de tarde de quinta-feira, no espaço Suspenso (outrora ocupado pelo saudoso Santiago Alquimista). O director da RTP1 não escondeu o entusiasmo em apresentar uma série que volta a juntar a portuguesa Ukbar à espanhola Ficción Producciones, após Operação Maré Negra, que se prolongou por três temporadas. E que também foi fruto da parceria entre a RTP, a Televisión de Galicia e a Prime Video.

“Esta experiência tem sido muito interessante, sob todos os pontos de vista. Não seria possível conseguirmos concretizar projectos que têm componentes de acção muito fortes, e recursos muito dispendiosos, única e exclusivamente à escala portuguesa”, explicou Fragoso, destacando ainda que “este tipo de experiências é fundamental para potenciar o desenvolvimento da ficção portuguesa”, permitindo também o acesso ao público português a “conteúdos que têm uma qualidade e uma originalidade significativa”.

Pandora da Cunha Telles, co-fundadora da Ukbar, compara a exploração marítima do enredo à exploração de novas parcerias. “Nesta exploração científica nós temos portugueses, temos espanhóis, temos uma equipa multinacional que vai conseguir ir mais longe. E desde o início, desde o guião, estas personagens seriam portuguesas e seriam espanholas”, recorda, defendendo que “juntando esforços, nós conseguimos encontrar mundos novos”.

Ponto Nemo. Estreia a 28 de Março na RTP1 (às 22.30), RTP Play e Prime Video

📲 O (novo) TOL canal. Siga-nos no Whatsapp

👀 Está sempre a voltar para aquele ex problemático? Nós também: siga-nos no X