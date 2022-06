Por um dia apenas, Lucas Azevedo volta a ter um izakaya (dois turnos já esgotaram)

O pop-up do sushiman do Praia no Parque acontece já na próxima semana no Bla Bla Glu Glu, na Mouraria. Lucas Azevedo vai preparar um menu com sete momentos (40€).

Servir comida para acompanhar a bebida. É assim de forma curta (e simplista) que podemos definir os izakayas no Japão e vai ser mais ou menos assim no pop-up que Lucas Azevedo vai ter no Bla Bla Glu Glu, de Leopoldo Calhau, no próximo dia 19. Estão marcados dois almoços e dois jantares, metade já esgotou.

Não há nada que substitua a experiência na barra do Praia no Parque, onde está Lucas Azevedo, que passou pelo Bonsai e foi responsável por pop-ups japoneses como o Izakaya Tokkuri ou o Harmonia by Sake Miko. Mas o pop-up no Bla Bla Glu Glu não deixa de ser uma boa oportunidade para conhecer um pouco do trabalho do chef.

O menu de sete momentos arranca com um sunomono (percebes, ostras e pepino), seguido de um asari sakamush (amêijoas em sake) e de um katsuo tataki (sarrajão com ponzu). Vai ser depois servido um aji furai (carapau panado em panko e molho tártaro) e um tebakasi (asas de frango com molho avinagrado e aromáticos). Segue-se um mini ramen frio, ou seja, um hiyashi chuka (pepino laminado, omelete laminada, tomate, uma fatia de barriga de porco, molho avinagrado e karashi). Para sobremesa, Lucas Azevedo vai preparar um gelado de morango macerado, óleo de shiso e caramelo de miso. As bebidas não estão incluídas no menu, mas não faltarão sugestões para harmonização.

Há quatro turnos agendados, dois ao almoço (12.30 e 14.30) e dois ao jantar (19.30 e 21.30). Se não quer ficar de fora, não demore muito tempo a pensar e trate da reserva (via email lucasazevedoemcasa@gmail.com) – o almoço das 12.30 e o jantar das 19.30 já não têm lugares).

