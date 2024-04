Por um dia, as visitas à caravela ‘Vera Cruz’ são abertas e gratuitas

A caravela Vera Cruz vai atracar na Doca de Alcântara no próximo dia 20 de Abril. Entre as 10.00 e as 13.00 e as 14.00 e as 18.00, as portas do convés vão estar abertas para quem queira conhecer mais da história marítima do país e o papel que estas embarcações desempenharam na Era das Grandes Navegações nos séculos XV e XVI.

Talvez já tenha tido oportunidade de ver a caravela Vera Cruz na última edição da The Tall Ships Races, a regata dos grandes veleiros, que passou por Portugal entre Agosto e Setembro do ano passado. O navio é uma réplica exacta das caravelas portuguesas, embarcação inventada e usada pelos portugueses durante a Era das Grandes Navegações, inclusive para dizermos ao mundo que fomos os primeiros a dobrar o Cabo das Tormentas (depois rebaptizado Cabo da Boa Esperança), com Bartolomeu Dias ao comando.

Construída no ano 2000, no estaleiro naval de Vila do Conde, no âmbito da comemoração dos 500 anos da chegada dos portugueses a terras do que viria a ser o Brasil, a caravela Vera Cruz destina-se a treino de mar, sobretudo para jovens, bem como à investigação do comportamento e manobra das antigas caravelas e à realização de visitas de estudo com escolas em Lisboa e outros portos nacionais.

Segundo a APORVELA – Associação Portuguesa de Treino de Vela, o programa de visitas escolares recebe anualmente milhares de alunos de todo o país. O objectivo é promover a literacia dos oceanos, a sustentabilidade dos mares e o conhecimento da cultura marítima portuguesa.

Doca de Alcântara. 20 Abr, Sáb 10.00-13.00 e 14.00-18.00. Entrada livre

