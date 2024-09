Porque é que os anéis olímpicos se tornaram tão controversos?

Apesar de todo o brilho e das alegrias que nos têm dado, os Jogos Olímpicos e agora os Paralímpicos infelizmente não podem durar para sempre. Mas Paris parece querer agarrar-se às memórias o máximo de tempo possível, a começar por aquele sino enorme que todos os atletas tocam depois de ganharem a medalha de ouro (leia mais sobre isso aqui).

E isso parece não ser suficiente para a presidente da Câmara de Paris, Anne Hidalgo, que acabou de anunciar mais um elemento dos Jogos Olímpicos que permanecerá em Paris – os anéis olímpicos. Isso mesmo, aqueles cinco anéis enormes, de cinco cores diferentes, 29 por 15 metros e 30 toneladas, que estão pendurados na Torre Eiffel, tornar-se-ão uma característica permanente do monumento.

"A decisão é minha, e tenho o acordo do COI (Comité Olímpico Internacional)", disse Hidalgo ao Ouest-France. "Por isso, sim [os anéis], vão ficar na Torre Eiffel."

Mas porquê? Bem, segundo a BBC, Hidalgo afirmou que a França voltou a apaixonar-se por Paris e que está empenhada em manter o "espírito festivo" dos Jogos. E muitos concordam com Hidalgo – uma mulher chamada Solène disse à France Bleu: "A Torre Eiffel é muito bonita, os anéis acrescentam cor. É muito agradável vê-la assim."

No entanto, nem todos têm uma visão tão positiva dos anéis. Defensores do património manifestaram as suas preocupações, tal como a residente Manon, que disse: "É um monumento histórico, porquê desfigurá-lo com anéis? Foi bom para os Jogos Olímpicos, mas agora que terminaram, podemos seguir em frente. Talvez devêssemos removê-los e devolver a Torre Eiffel ao que era antes."

Outros acreditam que os parisienses deveriam ter sido consultados antes de a decisão ser tomada. Vale a pena notar que os anéis não são os que lá vão ficar, porque são demasiado pesados. Em vez disso, em breve serão substituídos por uma versão mais leve.

A Torre Eiffel foi construída em 1889 para a Exposição Universal, mas na altura foi odiada e criticada por intelectuais e artistas. Manter os anéis pode ser controverso agora, mas talvez olhemos para a torre pré-olímpica daqui a alguns anos e achemos que parece incompleta sem eles – quem sabe?

