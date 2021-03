Portas de Benfica vão ganhar novo outdoor feito pelo vencedor do concurso da freguesia

O impacto de quem entra no bairro pela rotunda das Portas de Benfica pode mudar em breve – a Junta de Freguesia de Benfica tem a decorrer um open call para cidadãos criativos. O desafio é criarem o próximo outdoor de boas-vindas ao bairro que será colocado na rotunda.

A rotunda das Portas de Benfica e os seus famosos edifícios de castelinhos são uma das principais portas de entrada na cidade, e que estão agora a ser requalificados e adaptados para receberem, no futuro, eventos, salas de formação e espaços para a comunidade. A par desta renovação, a Junta de Freguesia de Benfica lança agora um desafio aos cidadãos criativos que gostavam de ver o seu trabalho exposto.

A iniciativa Outdoor Portas de Benfica “visa contribuir para a divulgação e sensibilização da produção criativa da arte urbana”, pode ler-se no site da junta, e quer instalar na rotunda das Portas de Benfica um novo cartaz (5 x 3 metros), feito por quem entregar a melhor proposta de intervenção artística.

As normas de participação podem ser consultadas aqui, sendo que a submissão dos trabalhos deve respeitar a temática “Bem-vindo ao Bairro de Benfica”, não esquecendo que este local marca também a entrada no município de Lisboa. As propostas (no máximo duas por participação) podem ser individuais ou colectivas, mas sempre originais e inéditas. O open call já está a decorrer e os participantes podem submeter o trabalho até 16 de Abril para comunicacao@jf-benfica.pt. O vencedor será anunciado a 23 de Abril.

+ Celebre a Primavera com um pé em casa e outro na rua

+ Lisboa assume-se como Zona de Liberdade LGBTIQ