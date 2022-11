Portuguesa QuartoSala vende peças de design com descontos até 80%

A loja portuguesa de decoração está desejosa de escoar stock e vai estar com descontos até 80%, entre 12 e 26 de Novembro.

As vendas anuais da QuartoSala, loja portuguesa dedicada à decoração e ao design e com um catálogo generoso de marcas internacionais, estão aí à porta. Entre 12 e 26 de Novembro, os três espaços em Lisboa e arredores abrem com descontos até 80%, uma oportunidade para quem procura aquela peça de design lá para casa.

DR Cadeiras Arflex

O stock of inclui peças de marcas como a Cassina, a B&B, a Artemide e a Knoll, incluindo objectos assinados por nomes como Tom Dixon e Philippe Starck. A campanha tem, na verdade, um fim solidário, com uma parte das vendas a reverter para a Quinta Essência, que promove a inclusão social de pessoas com necessidades especiais.

As promoções chegam, a partir do próximo sábado, às três lojas da QuartoSala – em Paço de Arcos, na Rua de O Século e na Rua da Escola Politécnica, um espaço ao design brasileiro.

Vários espaços. De 12 a 26 de Novembro

