Poster Mostra desafia o público e expõe os dez melhores cartazes

A 8.ª edição do Poster Mostra, um festival de arte pública que espalha dezenas de cartazes pelas ruas de Marvila, regressa entre os dias 20 de Maio a 20 de Setembro. Como tem vindo a ser habitual, antes de ganhar forma a céu aberto, são lançadas ao público duas open calls. Até 7 de Maio, o desafio destina-se a todos aqueles que querem mostrar o seu lado mais criativo através da criação de um poster original.

De todas as propostas de cartazes que chegarem durante esta data, vão ser selecionados dez vencedores, os quais verão os seus trabalhos expostos nesta edição do festival. O tema é livre e o poster pode conter fotografia, desenho, texto ou mix media. A participação é gratuita.

Em simultâneo, acontece a 3.ª edição da Open Call Sandeman. O desafio é explorar o património iconográfico da marca de vinho do Porto, através de desenhos, pinturas, referências gráficas e trabalhos produzidos em colectivo. Vão ser escolhidas as sete melhores propostas.

A partir de 20 de Maio, entre a Rua do Açúcar e o Largo Poço do Bispo, em Marvila, podem ser visitados os 17 posters vencedores e de mais 20 artistas convidados. Esta edição conta com a participação do actor Ivo Canelas, a radialista Inês Menezes, do humorista César Mourão, o fotógrafo Tin Brain, o estúdio de arquitetura Spacegram e da compositora A Garota Não.

Marvila. 20 Mai-20 Set. Entrada livre

