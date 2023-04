No Dia da Terra, a Gulbenkian faz a festa dentro e fora de portas

O Dia Mundial da Terra assinala-se a 22 de Abril. No próximo sábado, a Gulbenkian comemora com actividades grátis para toda a família.

Um dia para celebrar o planeta Terra. É este o convite da Gulbenkian, que vai promover um programa gratuito no próximo sábado, 22, Dia Mundial da Terra. Entre as 10.00 e as 19.00, vários espaços da Fundação vão acolher oficinas criativas, conversas, concertos, sessões de cinema, espectáculos e até uma mostra de experiências científicas. Haverá ainda, além de um baile ao pôr-do-sol, festejos “fora de portas”, na Praça do Centro Comercial Fonte Nova, em Benfica, junto da obra do CAM em Movimento intervencionada pela artista Gabriela Albergaria.

O Dia da Terra celebrou-se pela primeira vez a 22 de Abril de 1970, nos Estados Unidos da América, por iniciativa do senador Gaylord Nelson. Segundo relatos da altura, envolveu milhões de pessoas e, desde aí, continuou a celebrar-se a data, entretanto proclamada, em 2009, como Dia Internacional da Mãe Terra, pela Assembleia das Nações Unidas. Actualmente, a efeméride é comemorada em mais de 190 países. “É um pretexto para reflectirmos sobre os desafios relacionados com o bem-estar do planeta e a vida que ele suporta, sobre a cidadania global, as comunidades sustentáveis e o nosso papel no planeta em que vivemos”, lê-se em nota da Fundação Gulbenkian.

Entre as actividades previstas, destacam-se as que terão lugar de manhã, no Jardim da Gulbenkian, como um encontro de urban sketchers, um quiz interactivo sobre microbioma e vários eventos integrados num ciclo de oficinas performativas desenhado por Ana Sofia Paiva. Ainda ao ar livre, mas já depois de almoço, às 14.00, está programado o Bioblitz, também conhecido como “maratona de biodiversidade”, que convida os participantes a identificar o maior número de seres vivos possível, numa determinada área, num determinado período. Segue-se, às 15.00, um “speed-dating de ciência”: os interessados são convidados a conversar com cientistas sobre micróbios.

Já dentro do museu, poderá usufruir, por exemplo, de uma visita à Galeria Principal (Sáb 11.00), para compreender como é que as orquídeas, plantas do tempo dos dinossauros, se tornaram uma moda de elite; de uma conversa (Sáb 14.30) em torno de um dos episódios da série Planeta A, co-produzida pela Fundação Gulbenkian e pela RTP; ou de um percurso geológico (Sáb 15.00), a partir de alguns objectos em pedra da colecção Gulbenkian. Para não perder pitada, o melhor é consultar a programação no site da Fundação. O evento termina com um baile ao pôr-do-sol, a partir das 17.00.

Fundação Gulbenkian. Sáb 10.00-19.00. Entrada livre

