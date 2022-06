Praça do Beato abre portas para festejar os Santos e não só

Praça do Hub Criativo do Beato

Parece que as festas de Lisboa e o Verão à porta são motivos suficientes para a Praça do Hub Criativo do Beato abrir em formato pop-up durante os meses de Junho e Julho. De sexta-feira a domingo, a partir das 17.00, haverá oportunidade de descobrir uma amostra do que se encontrará no edifício ainda em fase de projecto: desde uma selecção vasta de charcutaria e queijos até um cheirinho do futuro bar de vinho. Ao fim-de-semana, terá ainda a oportunidade de provar petiscos e cocktails de assinatura, preparados por diferentes convidados, lado a lado com o chef da Praça. E, porque o Santo António já está em marcha, há arraial nos dias 10, 11 e 12 de Junho.

Na entrada principal do Hub Criativo do Beato, na Travessa do Grilo, a esplanada estará “vestida a preceito”, inclusive com mesas corridas para promover o convívio. Depois de dois anos sem o santo mais popular da cidade, a festa faz-se como manda a tradição: com sardinhas, bifanas, cerveja e, claro, música popular portuguesa para dançar até os joelhos começarem a fraquejar.

Já no edifício aberto ao público até Julho, encontrar-se-ão a Charcutaria e a Queijaria da Praça, com comes e bebes para levar para casa ou provar no local; uma área dedicada ao azeite; uma garrafeira, com destaque para os vinhos naturais; uma amostra da futura mercearia, com produtos de 24 pequenos e médios produtores; e um bar de vinho. A cozinha também não ficará esquecida: além de uma selecção de petiscos portugueses, como gaspacho da estação, pica-pau e ovos com farinheira, haverá também churrasco ao ar livre de várias carnes autóctones.

Ao fim-de-semana, chefs e bartenders juntam-se para dar a provar petiscos e cocktails de assinatura. Na lista de convidados, constam nomes como o de Marlene Vieira (Marlene,), António Galapito (Prado), Pedro Forato (Mercearia do Prado), João Correia (GastroBar), Francesco Ogliari (Tua Madre), Hugo Brito (Boi Cavalo), Miguel Peres (Pigmeu), Constança Cordeiro (Toca da Raposa), Luís Fonseca (Sala de Corte) ou Zé Pedro (Pistola y Corazón).

Praça do Hub Criativo do Beato. Jun-Jul, Sex-Dom 17.00-00.00.

