Praça do Hub Criativo do Beato abre finalmente portas este sábado

A Praça do Hub Criativo do Beato tem aberto pontualmente, mas está prestes a inaugurar de vez. Um ano depois do previsto, o projecto arranca este sábado, 24 de Setembro, com um evento no antigo Edifício Administrativo e Oficina. A programação, que se estende das 12.00 à meia-noite, inclui conversas, concertos e, claro, um desafio aos visitantes. Descobrir a oferta gastronómica d’A Praça.

Além de um Fórum, para dar voz aos produtores nacionais e à cultura, o antigo Edifício Administrativo e Oficina – um dos dois edifícios que compõem A Praça – conta com uma zona dedicada à charcutaria e queijos artesanais e outra focada no azeite português, com referências de norte a sul do país; uma garrafeira dedicada ao terroir, com vinhos organizados por base rochosa; um bar de vinhos e cocktails de autor; e uma mercearia com produtos artesanais e portugueses.

Para assinalar a abertura, a equipa d’A Praça organizou um evento aberto ao público, para o qual convidou o Talho das Manas, o primeiro em Portugal a receber certificação da Associação Portuguesa de Celíacos, e a charcutaria artesanal Sal & Cura, que está a desenvolver o projecto Fogo & Alma, uma nova experiência de churrasco, inspirado no fogo de chão, que servirá carnes de produtores nacionais comprometidos com princípios da economia circular e da prática regenerativa. Para abordar esta temática, haverá uma conversa no Fórum, moderada por Marta Cerqueira, fundadora do projecto Peggada.

Durante o evento, haverá ainda oportunidade de descobrir petiscos portugueses; tábuas de queijos e enchidos, nomeadamente presunto do produtor Rui Jerónimo; as famosas ostras do Sado de Célia Rodrigues; e uma variedade de sandes de produtos regionais. A acompanhar, conte com música do trio de jazz Luís Lelis e dos Radio Safari, um duo formado pelo DJ Tiago Tocha e Octávio Salles.

A partir deste sábado, A Praça estará aberta às quartas, quintas e domingos, das 17.00 às 23.00, e de sexta-feira a sábado, das 17.00 à meia-noite.

A Praça, Hub Criativo do Beato. Inauguração: Sáb 12.00-00.00. Entrada livre. Horário: Qua, Qui e Dom 17.00-23.00, Sex-Sáb 17.00-00.00

