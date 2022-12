Praça recebe Mercado de Natal com música, provas e workshops

Praça do Hub Criativo do Beato

É o primeiro Natal em que a Praça, no Hub Criativo do Beato, está de portas abertas. A programação arranca este sábado, 3 de Dezembro. Além da presença confirmada dos Sabores de Santa Clara, haverá música – com concerto dos Cordel, a partir das 18.00 – e uma prova de vinhos ao final da tarde, onde poderá descobrir quais as melhores escolhas para se fazerem acompanhar com os pratos tradicionais da consoada.

Já no domingo, 4 de Dezembro, os Radio Safari, um projecto de DJ ao vivo combinado com saxofone e percussão, sobem ao palco a partir das 18.00. Antes, das 14.00 às 17.00, a artista Inês Cóias convida os mais novos a participar no workshop “Carimba e embrulha”, onde vão aprender a fazer carimbos para decorar os embrulhos de Natal. No final, podem levar as suas pequenas obras de arte.

Para o fim-de-semana prolongado, a agenda também promete. Nos dias 8 e 10 de Dezembro, há workshop de velas de cera de abelha 100% natural (50€/duas pessoas). Orientada pela apicultura Catarina Telles, a actividade decorre entre as 14.00 e as 16.00 e, para além de descobrir mais sobre de onde vem a cera de abelha, aprenderá como funcionam os processos de extração e filtragem e quais os principais benefícios das velas de cera de abelha. No fim, poderá ainda decorar as suas próprias velas com flores e ervas secas e terá direito a levar, no mínimo, duas velas para casa.

No sábado, 10, estará também novamente disponível o workshop para crianças “Carimba e embrulha”, entre as 14.00 e as 17.00, e uma nova prova de vinhos, desta vez pós-ceia, dedicada aos principais vinhos fortificados: Porto, Madeira e Jerez. A acompanhar, conte com música dos Radio Safari a partir das 20.00. No mesmo dia (e no seguinte, 11 de Dezembro), encontrará também o produtor Azores Gourmet, com uma degustação de produtos açorianos, desde morcela com doce de ananás até queijos e vinhos.

Além dos habituais produtos gastronómicos, que poderá descobrir e levar para casa, encontrará também garrafas Magnum, cabazes de Natal e a possibilidade de fazer degustação de alguns produtos em destaque. Haverá também, na sequência de uma parceria com a Fábrica Moderna, várias peças de arte para ver, de nomes como Boobes, Noah Zagalo, Mel Alves, Yara Fukimoto, Ricardo Milne, entre outros.

Praça, Hub Criativo do Beato. Qua-Qui 17.00-23.00, Sex-Sáb 17.00-00.00, Dom 12.00-18.00, Feriados 12.00-23.25

