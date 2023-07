Praia Grande vai acolher festival de bodyboard

A Praia Grande vai receber o Sintra Bodyboard Pro Fest entre 2 e 10 de Setembro. As inscrições ainda estão a decorrer, mas a organização já conta com a presença de mais de 150 atletas, entre o contingente nacional e internacional. “É um grande orgulho e honra para nós. Esta prova coloca Sintra, uma vez mais, em destaque no circuito mundial de bodyboard e dá a conhecer as nossas ondas e o nosso mar”, de acordo com o presidente da Câmara Municipal de Sintra, Basílio Horta.

A terceira etapa do Nacional de Bodyboard Crédito Agrícola tem lugar nos dias 2 e 3 de Setembro, a etapa do Circuito Europeu Open masculino realiza-se a 4 e 5, e a etapa do Circuito Mundial de Bodyboard nas divisões Feminina, Dropknee e Pro Junior de 6 a 10.

“É mais um ano desta organização, que este ano se reveste de um carácter especial, pois conjuga o Mundial, que recebemos pelo 27.º ano [consecutivo], mas com a novidade de termos também os circuitos nacional e europeu, algo que transforma este evento num festival de características únicas no calendário internacional”, assegura João Campos, presidente da Associação de Bodyboard e Surf da Costa de Sintra, entidade organizadora.

+ As melhores praias com Bandeira Azul perto de Lisboa

+ Este Verão, a Time Out Lisboa só quer saber da Costa Alentejana