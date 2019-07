Praias da Costa da Caparica vão ser fechadas à vez durante Agosto

É uma das mais concorridas zonas para quem gosta de fazer praia na região de Lisboa, mas a necessidade de repor os níveis de areia vai ditar um Verão intermitente na Costa da Caparica.

As praias da Caparica precisam de um reforço de um milhão de metros cúbicos de areia, uma intervenção que irá decorrer durante o mês de Agosto em várias praias, num calendário ainda em aberto a aguardar autorização do Tribunal de Contas. No entanto, é coisa para durar entre 30 a 45 dias.

Segundo o Diário de Notícias, a operação vai envolver a retirada de areias ao largo que serão transportadas para terra com a ajuda de um tubo instalado num barco. Uma medida anunciada em Março pelo Ministério do Ambiente e que custará 6,3 milhões de euros, parcialmente suportados por fundos comunitários.

Apesar de não terem sido avançadas as datas definitivas, o jornal avança que o acesso estará limitado por períodos de cinco dias por praia, revelando que a do Tarquínio-Paraíso, por exemplo, deverá fechar entre 19 e 24 de Agosto.

