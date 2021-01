Prego da Peixaria, Olívia ou A-Bao-T: Grupo Sea Me já faz entregas ao domicílio na Margem Sul

Se vive na Margem Sul, prepare-se: já é possível comer no conforto do lar os pãezinhos cozidos a vapor do A-BAO-T ou o peixe em bolo do caco d'Prego da Peixaria.

O alargamento do grupo Sea Me à Margem Sul era “um objectivo já com sete anos”, agora concretizado com a abertura de uma unidade de produção em Almada, que irá disponibilizar as principais marcas de delivery do grupo na Uber Eats e na Glovo.

“Tem os mesmos níveis de exigência e qualidade que encontramos em todos os nossos restaurantes”, lê-se em comunicado do grupo, que se tem especializado no segmento de entregas ao domicílio com a aposta no lançamento de novas marcas. A hamburgueria virtual Olívia foi o primeiro a abrir como resposta ao primeiro confinamento, em Março de 2020. Seguiram-se novas propostas como a garrafeira virtual Dionísio, o mexicano Amor y Ódio ou o como o mais recente A-BAO-T, com pãezinhos cozidos a vapor originários de Taiwan.

Para entregas em Almada, Cacilhas, Feijó, Laranjeiro e parte da Caparica, o Sea Me tem agora disponíveis todas as marcas, incluindo os pregos do Prego da Peixaria, marca habitué no delivery. Tem ainda disponível o food court virtual Brothers & Sisters, que reúne todas as marcas anteriormente mencionadas, permitindo a poupança na taxa de entrega.

+ Bômau: “um laboratório de foodies para foodies”

+ Subscreva a nossa newsletter para receber as novidades e o melhor da sua cidade