Prémio Nacional de Reabilitação Urbana distingue quatro projectos em Lisboa

O Prémio Nacional de Reabilitação Urbana (PNRU), que todos os anos distingue os melhores projectos de reabilitação e requalificação do país, destacou este ano dez obras, incluindo quatro em Lisboa. Estiveram a concurso 87 projectos vindos de 23 concelhos portugueses, mas apenas os candidatos de Lisboa, Porto, Braga, Guimarães e São Pedro do Sul convenceram o júri.

©DR 266 Liberdade, Prémio Nacional de Reabilitação Urbana

Em Lisboa, o destaque vai para o 266 Liberdade, o projecto que transformou o edifício do Diário de Notícias, classificado como Imóvel de Interesse Público, num condomínio de luxo. Assinado pela Contacto Atlântico Arquitectos, preservou elementos originais, como os frescos de Almada Negreiros do piso térreo ou o famoso letreiro no topo do edifício, vencendo nas categorias Residencial e Cidade de Lisboa.

Na Avenida da Liberdade há outro edifício premiado, o Liberdade 12, do arquitecto Aires Mateus, que foi distinguido com o prémio Sustentabilidade. O projecto consistiu na reabilitação de dois edifícios dos finais do século XIX, inícios do século XX, mantendo a sua função original de habitação e um desenho próximo do original, fiel ao espírito da época.

©DR Liberdade 12, Prémio Nacional de Reabilitação Urbana

O prémio Reabilitação Estrutural foi atribuído ao projecto Castilho 203, desenhado pelo arquitecto José Mateus, do ARX Arquitectos. Cristiano Ronaldo pagou 7,2 milhões de euros pela penthouse deste antigo edifício de escritórios, o apartamento mais caro do país. E sim, foi aqui que ergueu a famosa marquise, indignando meio mundo, incluindo o arquitecto agora premiado.

©DR Castilho 203, Prémio Nacional de Reabilitação Urbana

Por último, mas não menos importante, o prémio na categoria Intervenção de Restauro foi para o projecto Casa dos 24 - Igreja de São José dos Carpinteiros, do atelier Rebelo de Andrade. Promovida pela Irmandade de Ofícios da Antiga Casa dos Vinte e Quatro, a reabilitação devolveu à cidade o espaço da antecessora da Assembleia Municipal à cidade, a chamada Casa dos 24, que agora pode ser visitada.

©DR Igreja de São José dos Carpinteiros, Prémio Nacional de Reabilitação Urbana

Numa edição que registou um número recorde de candidaturas, foram ainda premiados projectos nas categorias Cidade do Porto, Impacto Social, Turismo, Comercial e Serviços e Intervenção inferior a 1000m². Pode conhecê-los no site oficial do PNRU.

