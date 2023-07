Prémios Eisner anunciados esta noite. A portuguesa Diana Sousa está nomeada

Os vencedores dos prémios Eisner – uma espécie de “Óscares da BD” baptizados com o nome do autor e editor norte-americano Will Eisner (1917-2005) – vão ser anunciados na noite desta sexta-feira, 21 de Julho, durante a Comic-Con de San Diego, nos Estados Unidos. A artista portuguesa Diana Sousa está entre os nomeados, indicada para Melhor Colorista pelo seu trabalho em duas séries publicadas pela editora Dark Horse Comics.

Natural do Porto, onde tirou um curso de Multimédia pela Escola Superior de Música e Artes do Espectáculo, a artista e designer gráfica portuguesa vive em Braga, a partir de onde trabalha para o mercado norte-americano de banda desenhada, nomeadamente para editoras como a Dark Horse, Image Comics e Mad Cave Studios. Mas não só. Em Setembro, a Simon & Schuster, que não edita apenas BD, lança Mall Goth, um romance gráfico da canadiana Kate Leth, colorido por Diana Sousa.

A entrada no mercado norte-americano de BD sucedeu em 2020, depois de ter preparado um portefólio e ter tido mentoria com a colorista irlandesa Triona Farrell. Decidiu então escrever a vários editores, incluindo à Dark Horse, que lhe respondeu como uma proposta de trabalho ao fim de alguns meses. Actualmente, também trabalha como freelancer, a fazer layouts para livros de jogos narrativos, e como assistente de colorização na série The Hunger and the Dusk, da IDW Publishing.

De acordo com a lista de nomeados para os prémios Eisner, Diana Sousa está indicada para a categoria de Melhor Colorista, ou seja, enquanto responsável por adicionar cor à imagem de uma banda desenhada, neste caso pelo trabalho desenvolvido em duas séries de fantasia editadas pela Dark Horse: Critical Role: Vox Machina Origins e The Migthy Nein Origins, títulos relacionados com o universo de Dungeons & Dragons.

Em 2022, os autores Filipe Melo, Filipe Andrade e Inês Amaro também foram nomeados para os Eisner. O argumentista português Filipe Melo esteve nomeado pela edição norte-americana de Balada para Sophie, que co-assina com o argentino Juan Cavia. O desenhador Filipe Andrade e a colorista Inês Amaro pelo trabalho na série The Many Deaths of Laila Starr, escrita por Ram V – a edição portuguesa, As Muitas Mortes de Laila Starr, chegou ao mercado em Junho deste ano, pela editora G. Floy Studio.

