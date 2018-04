Prepare-se para uma festa da Primavera e um Dia de Cultura em Liberdade

Este fim-de-semana, há uma festa da Primavera no Jardim Botânico da Ajuda. Mas não é tudo: o feriado de 25 de Abril está a chegar e por isso, há que comemorar a Liberdade, ao mesmo tempo que se enriquece com um pouco mais de Cultura.

Nos dias 21 e 22 de Abril, entre as 10.00 e as 18.00, há exposições de flores, plantas trazidas por vários produtores e associações e plantas de colecções botânicas para ver. E não faltam os workshops temáticos: técnicas básicas de jardinagem e poda e limpeza de árvores ornamentais, são algumas das coisas que pode aprender nesta festa organizada pela Universidade de Lisboa. Ao longo de oito horas, pode ainda visitar uma feira de plantas e produtos de jardinagem assim como outra de produtos naturais, como o mel ou as compotas.

No sábado, o dia é cheio de música e dedicado aos adultos. Às 15.00, pode assistir às actuações da orquestra ligeira de Ansião e da actriz Valéria Carvalho com o cantor Rui Veloso. Já no domingo, o dia é para os mais pequenos: para os animar, há uma exibição da Charanga a cavalo da GNR e actuações do Coro Infantil e do Coro Preparatório da Universidade de Lisboa. É de frisar que, em ambos os dias, há também visitas temáticas guiadas. A participação nas actividades é gratuita, mas é preciso pagar pela entrada no jardim (2€).

Para o dia 25 de Abril, dia de festejar a Liberdade, o programa inclui demonstrações de várias formas artísticas pelos professores, funcionários e estudantes do Instituto Superior de Agronomia da Universidade de Lisboa. Destaque ainda para o espectáculo do Grupo Infantil ANIMARTE, para as exibições do Teatro Académico da Universidade de Lisboa (TUT) e de Nuno Félix com Catarina Aleixo e ainda, para a inauguração da exposição “Viagem ao Barroco” de António Vasconcelos Lapa.

Pode consultar o programa detalhado aqui.

Jardim Botânico da Ajuda. Calçada Ajuda, 1300-011 Lisboa. Seg-Sex 10.00-17.00, Sáb-Dom 09.00-17.00



