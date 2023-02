Prescription: o pilates como nunca o vimos

Neste novo estúdio de pilates, na Rua de São Bento, basta uma máquina – e uns quantos acessórios complementares – para suar ao longo de quase uma hora. Vanessa Motte, a anfitriã do Prescription, veio para Lisboa há cinco anos. Trouxe com ela um sonho por cumprir e acabou por encontrar um vazio para preencher: criar um espaço onde a modalidade fosse abordada de forma mais dinâmica e sem o cunho fisioterapêutico muitas vezes indissociável da prática de pilates.

O segredo, caso ainda restem dúvidas, está nas máquinas. "Não inventei nada. É um conceito que já existe em toda a Europa, simplesmente percebi que as pessoas sentiam falta de algo assim aqui", esclarece Motte, uma cidadã francesa de 37 anos. Reformer é o nome destes engenhos aparentemente complexos, mas também o termo que baptizou esta derivação do pilates convencional.

As diferenças começam logo na banda sonora. Num espaço acolhedor e bem iluminado, a música pop ritmada ajuda a compassar os movimentos. Existem apenas oito máquinas no estúdio, o que fixa a lotação máxima de cada aula. A coordenação fica sempre a cargo de uma das instrutoras de serviço. Encontrar professoras à altura foi a principal dificuldade de Vanessa, que se prepara para abrir o Prescription ao público já na próxima segunda-feira, dia 20 de Fevereiro.

Postura, flexibilidade, força e equilíbrio – durante 55 minutos, os exercícios propostos (diferentes a cada aula) trabalham todas as vertentes. Os níveis também mudam. As aulas First Prescription têm um ritmo mais ligeiro e são recomendadas a quem ainda não contactou com estas máquinas. Duas ou três sessões deverão ser o suficiente para se aventurar no nível acima. As Signature Dynamic Prescription tiram maior partido das peças e funcionalidades destas máquinas e prometem fazer suar.

O número de exercícios é praticamente ilimitado e depende também da criatividade do professor. "São cerca de 40 ou 45 minutos de trabalho intenso [contando com o aquecimento inicial e com os alongamentos finais]", refere ainda Vanessa, que trocou uma carreira no marketing – com passagens por Paris, Nova Iorque e Londres – por uma nova vida em Lisboa. A base do pilates está lá, mas a dinâmica é outra.

As marcações de aulas são feitas online. Para já, estão sempre garantidas três aulas diárias – duas de manhã e uma ao final da tarde. Além dos formatos previstos – disponíveis na forma de aulas isoladas (35€) ou em pacotes de três, cinco, dez ou 20 sessões (55€-500€) – há também a possibilidade de marcar aulas personalizadas, especialmente úteis no caso de grávidas, por exemplo. No futuro, Vanessa Motte quer juntar mais algumas opções ao horário, nomeadamente aulas dedicadas a grupos musculares específicos. Sempre em cima da máquina, claro.

Rua de São Bento, 195 (São Bento). 96 019 2408. Seg-Sáb. 35€-500€

