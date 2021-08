Primeiro mercado vegano de Sintra dará a conhecer cerca de 30 marcas

O Sintra Vegan Market estreia-se a 29 de Agosto, com a primeira edição do que passará a ser um evento mensal à volta de marcas de produtos 100% vegetais e cruelty free.

A primeira edição do novo Sintra Vegan Market está marcada para este domingo, 29 de Agosto, das 10.00 às 17.00, no Mercado Municipal da Estefânia. Além da presença de cerca de 30 marcas de produtos 100% vegetais e cruelty free, a programação inclui animação, workshops e conversas amigas do ambiente e dos animais.

Prepare-se para um dia inteiro a laurear a pevide. De manhã poderá tomar o pequeno-almoço antes de ficar a perceber melhor o que é isso das “marcas cruelty free”. Ao almoço, será convidado a experimentar bebidas surpreendentes e a provar mais umas quantas iguarias. À tarde, haverá workshops e até espaço para flash tattoos.

“A ideia do mercado é que seja a porta de entrada para atingir a missão de transformar Sintra num concelho pioneiro na luta pela justiça social”, lê-se em comunicado da Câmara Municipal de Sintra, que se tem dedicado a apoiar e a promover projectos de dinamização dos mercados municipais.

Entre as marcas de lifestyle já confirmadas, encontrará a Eco Friendly Shop, a Geisa Coelho Bio Nails e a Aconchego. Já para reconfortar o estômago, pode contar com a Muka Vegan Cheese, o Vegano Social Club, a Comer com Cor e Rebento da Terra.

Com entrada livre, o mercado terá periodicidade mensal e deverá voltar a repetir-se em Setembro. O programa completo está a ser divulgado na página da iniciativa no Facebook.

Mercado da Estefânia. Rua Capitão Mário Alberto Pimentel, Sintra. Dom 10.00-17.00. Entrada livre.

