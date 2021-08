Primeiro Soundflower Fest traz Hercules and Love Affair a Portugal

Durante alguns anos, o festival Reverence levou bandas de rock de todo o mundo ao Parque de Merendas da Valada, no Cartaxo. Agora, um novo festival quer voltar a dar música ao concelho. Chama-se Soundflower Fest e a primeira edição vai decorrer entre os dias 11 e 12 de Setembro.

O projecto Hercules and Love Affair do norte-americano Andy Butler, num DJ set, é por enquanto o nome mais sonante do cartaz. Mas já estão também confirmados artistas portugueses como Sean Riley and The Slowriders, Capitão Fausto, Cláudia Pascoal, D'Alva, Filipe Karlsson e Luís Trigacheiro.

A organização promete anunciar mais bandas nacionais e internacionais nas próximas semanas. Os artistas estarão distribuídos pelo palco principal e por uma silent disco, onde estarão sempre dois DJs a tocar ao mesmo tempo e cada pessoa poderá escolher o que ouvir.

Localizado a menos de uma hora de Lisboa, o festival terá um parque de estacionamento e shuttles para ligar a estação ferroviária e o Parque de Merendas, bem como uma zona de campismo. Para aceder ao recinto, será necessário apresentar um certificado digital e seguir as indicações da DGS.

Os bilhetes vão ser colocados à venda a partir de sexta, 6 de Agosto, online e nos locais habituais. O bilhete diário custa 30€, enquanto o passe de dois dias vale 50€.

