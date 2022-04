Produções Fictícias para adolescentes: vem aí "Desinfluencers"

Raquel, Lara, Fred e Mike até podem parecer muito diferentes, mas têm pelo menos duas (grandes) coisas em comum. São adolescentes e estão empenhados, uns mais do que outros, com mais ou menos jeito, em partilhar as suas vidas online. Mas ser influencer não é apenas dizer e fazer umas coisas em frente às câmaras. O que é, então? Com assinatura das Produções Fictícias, Desinfluencers tem estreia marcada para a próxima segunda-feira, 18 de Abril, pelas 18.50, no canal Biggs. “É suposto ser sobre as dores de crescimento potencialmente ampliadas pelas redes sociais. Ser pré-adolescente e adolescente agora é muito mais difícil do que na minha altura, porque [as crianças] estão a crescer muito mais à vista de toda a gente. Estão a expôr muito mais as suas conquistas mas também as suas fragilidades. E é preciso algum arcabouço para o fazer”, diz à Time Out Lisboa Susana Romana, que assina o guião desta nova produção.

Esta é já a segunda série das Produções Fictícias para o Biggs, o único canal em Portugal vocacionado para o público pré-adolescente, dos oito aos 14 anos. A primeira, GaG – Gargalhadas à Grande, estreou em 2020, era composta por dez episódios em formato de sketch e também abordava temas típicos da juventude, como a relação entre pais e filhos, o papel das redes sociais e todas as peripécias que fazem parte do dia-a-dia de qualquer adolescente que se preze. “Na altura, o que defendemos foi a ideia de que o público infanto-juvenil tem direito a ter sketches escritos com tanta atenção ao detalhe e tanto sentido de humor como os sketches para adultos; que faz sentido escrever programas que vão de encontro aos interesses deles e têm graça, mas não são condescendentes”, explica a guionista. “Depois desse programa, que teve duas temporadas, o [canal] Biggs manifestou interesse em fazer qualquer coisa diferente e mais próxima da ficção, numa lógica de continuidade entre episódios.”

Entre os vários projectos em cima da mesa, o então Diário de uma influencer foi o vencedor. A protagonista seria Raquel, uma adolescente de 15 anos, desajeitada e boa rapariga, que sonha ser a maior influencer do país. Só que os castings correram tão bem que Susana Romana resolveu criar mais três personagens. Além de Inês Conde no papel de Raquel, o elenco conta com Bruno Leça, mais conhecido por Nurb, que dá vida a Mike, um adolescente mais introvertido do que parece, que não tem plano rigorosamente nenhum para o seu percurso digital e vê a fama a escalar sem perceber bem como; Valdemar Brito, que interpreta Fred, um aspirante a actor de musicais forçado a marcar presença nas redes sociais; e Liliana Marques, que interpreta Lara, a mais bem-sucedida e competitiva do grupo. “Não há heróis nem vilões”, adianta Susana, antes de se debruçar sobre a questão da “pressão dos pares”. “Quando estava a crescer, esse grupo era composto pelos meus colegas. Com as redes sociais – que, como tudo na vida, têm coisas boas e coisas más –, esse grupo aumenta consideravelmente.” E, de repente, influenciam os próprios “influenciadores”, que arranjam um gato ou aderem à moda das dancinhas do TikTok só porque “resulta bem”.

Com 20 episódios, com cerca de sete minutos cada, Desinfluencers propõe-se a entreter, por um lado, e a ajudar a reflectir, por outro. Afinal, como podem estes quatro adolescentes influenciar quem quer que seja se eles próprios ainda estão a tentar perceber quem são e que papel querem ter no mundo? “Em Portugal, ainda não se investe muito na produção própria de conteúdos infanto-juvenis. Quando fazemos zapping em plataformas [de streaming] como a Netflix, percebemos como há muitos – e bons – programas para miúdos e adolescentes. Há uma série de que gosto muito, embora para um público um pouco mais velho do que o target do [canal] Biggs. Chama-se Never Ever I Ever (Eu nunca…, no título em português) e é criado pela Mindy Kaling, uma das maiores guionistas de humor. Cá ainda não há nada do género. Faz falta fazer coisas para os mais novos com vontade e ideias giras e não só fazer por fazer”, defende a guionista. “Tentei partir para este novo projecto com a mente aberta, até porque tenho muita simpatia pela angústia adolescente. É uma fase esquisita em que não se é carne nem se é peixe e precisamos de gritar a nossa independência, mas ainda não temos todas as skills necessárias. E isso é universal.”

Canal Biggs. Estreia 18 de Abril, Seg 18.50. Novos episódios todas as segundas, à mesma hora.

