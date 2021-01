Projecto 'Afim de Filmes' tem novo site e (alguma) programação

O projecto educativo do Cinema São Jorge tem agora um site onde reúne toda a programação.

O projecto Afim de Filmes, do Cinema São Jorge, lançado em Janeiro de 2020, tem-se dedicado a pôr gente pequena à frente do grande ecrã. Arrancou meses antes da chegada da pandemia, mas conseguiu levar avante o seu propósito. Agora, um ano volvido, o site está online e será dedicado “em exclusivo à programação Afim de Filmes”, anunciou no Twitter a sala lisboeta.

Para breve, confirmou o Cinema São Jorge à Time Out, está planeado um ciclo de música com a Orquestra Metropolitana de Lisboa a apresentar Histórias da Formiga Rabiga, com sessões programadas para 21 de Fevereiro, 7 de Março, 16 de Maio e 6 de Junho.

De momento, e fruto das circunstâncias actuais, é apenas possível agendar uma visita virtual ao cinema (pensada para escolas), mediante pedido. “Quanto ao resto contamos ir anunciando as novidades de programação”, adiantou o responsável de comunicação da sala.

