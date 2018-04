Próxima paragem para artistas: Alameda, Martim Moniz, Anjos e Intendente

O Metropolitano de Lisboa anda à caça de artistas que queiram ajudar a dar um novo look às estações do Martim Moniz, da Alameda, dos Anjos e do Intendente. Tem até segunda-feira, dia 30, para tentar a sua sorte na iniciativa Next Stop, que procura ainda quem queira fazer espetáculos de artes performativas, música ou literatura.

Chamada a artistas e criadores. O Metro de Lisboa anda à procura de quem queira intervir no design das estações da Alameda, do Martim Moniz, dos Anjos e do Intendente. A iniciativa chama-se Next Stop, surge à boleia do 70º aniversário do Metropolitano e tem como objectivo promover a interculturalidade artística do eixo Martim Moniz - Arroios. As candidaturas não se limitam a quem queira fazer uma intervenção nas paredes das estações selecionadas: também há lugar para as artes performaticas, a música e a literatura.

Quer tentar a sua sorte? Submeta as suas obras artísticas, que é como quem diz o seu portefólio, através deste formulário. Inclua ainda na sua candidatura um plano do projecto, as ideias a desenvolver, o Curriculum Vitae e as necessidades orçamentais. As participações terminam já na próxima segunda-feira, dia 30 de Abril.

