Quando é que sai o Spotify Wrapped 2024? Tudo o que precisa de saber

Enquanto muitos passam as últimas semanas do ano a antecipar a ceia de Natal, as festas de Ano Novo e o momento em que poderão, finalmente, ligar o out-of-office, aqueles de nós que gostam de pensar que têm um gosto musical bastante decente têm aguardado ansiosamente pelo maior evento do ano: o Spotify Wrapped.



Sim, é aquela altura mágica em que nos juntamos à volta dos nossos dispositivos para reflectir sobre a nossa viagem musical – revelando os nossos prazeres envergonhados, obsessões furtivas e aquela canção cativante que provavelmente nunca ouviríamos em público. É como um bilhete de identidade musical, que mostra não só as músicas e os artistas que ouvimos repetidamente, mas também revela muito sobre a nossa personalidade (passaste mesmo assim tanto tempo a ouvir aquela lista de reprodução “White Noise for Anxiety”?)

Por isso, vamos tirar o pó dos auscultadores e preparar-nos para o ritual de passagem anual que nos une a todos da forma mais divertida e estranha possível. Aqui está tudo o que sabemos sobre quando é que o Spotify Wrapped vai ser lançado este ano.

Em que data sai o Spotify Wrapped?

Marquem nos vossos calendários e aqueçam as vossas histórias do Instagram, porque o Spotify Wrapped 2024 vai ser lançado no início de Dezembro. Embora o Spotify ainda não tenha confirmado a data exacta, nos anos anteriores a recapitulação anual foi lançada na primeira ou segunda semana do mês. Por isso, fique atento a uma notificação do Spotify nas próximas semanas!

Quando é que o Spotify Wrapped deixa de fazer o acompanhamento?

Se já começou a ouvir música de Natal, não se preocupe – normalmente, o Spotify deixa de registar a sua actividade no Wrapped no final de Outubro de cada ano. Isto significa que todos os artistas independentes de nicho com que esteve obcecado este mês também não serão incluídos.

Está a sentir-se festivo? Veja o nosso guia com as melhores canções de Natal. Que melhor maneira de celebrar o nosso ano da música do que com uma mistura alegre de alegria natalícia e uma pitada de autorreflexão?

🎄Milagre de Natal – uma festa com TUDO à discrição

🏃 O último é um ovo podre: cruze a meta no Facebook, no Instagram e no Whatsapp