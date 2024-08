Quanto mede a maior bifana do mundo? 15 metros e vai estar à prova em Vendas Novas

Se Vendas Novas já era conhecida como a terra das bifanas, a partir do próximo dia 7 de Setembro a cidade prepara-se para oficializar o título com a apresentação e degustação gratuita daquela que será a maior bifana do mundo. Terá nada mais, nada menos, que 15 metros de comprimento e 32 kg de lombo de porco. Para o pão, serão precisos 50 kg de farinha.

A iniciativa é da autarquia, em colaboração com a Panificadora Central de Vendas Novas e as sete casas de bifanas (Bifanas & Companhia, Bifanas do Patrão, O Canto das Bifanas, A Chaminé, Mercado das Bifanas, Rulote O Menino de Ouro e O Silva) participantes nas Festas do Concelho, que acontecem de 6 a 8 de Setembro. “Mais do que uma tentativa de recorde”, lê-se em comunicado, o feito pretende marcar a “celebração da união e do espírito comunitário de Vendas Novas”.

“Esta gigante bifana será o resultado de um verdadeiro esforço colectivo, simbolizando a força de uma comunidade que se une em torno de um objectivo partilhado: consolidar Vendas Novas enquanto Capital da Bifana”, acrescenta a nota.

A bifana será, assim, feita em conjunto pelas casas que dão fama à cidade, uma vez que cada uma contribuirá com a sua receita. “Já o pão terá a supervisão de três padeiros. “No final, o pão terá o sabor único da junção de todas elas, sem individualismos, onde cada contributo se funde num só.” A apresentação da monumental bifana, e consequente prova gratuita aberta a todos o que lhe queiram pôr o dente, acontece no sábado, 7 de Setembro, às 19.30.

Antes disso, às 17.30, há um concurso também peculiar em que se pretende eleger o “Rei e a Rainha da Bifana” – é coroado aquele que conseguir comer o maior número de bifanas em dez minutos. Reza a história, que na última edição, o vencedor foi capaz de devorar seis bifanas. Para o título masculino as inscrições já estão preenchidas, mas ainda há lugares na corrida ao trono da rainha. O programa gastronómico completa-se ainda com um showcooking de Fábio Bernardino, chef com presença regular na televisão.

A animação musical das festas está a cargo de Jorge Palma, Carlão e Ricardo Ribeiro num cartaz de entrada livre e que conta ainda com folclore, cante, dança, DJs, passeios, tasquinhas, largadas e divertimentos infantis.

