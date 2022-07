Quarta temporada de ‘The Handmaid’s Tale’ chega finalmente a Portugal

Série continua a ser transmitida no cabo, no TVCine Emotion, com cerca de um ano de atraso em relação aos EUA. O regresso à TV portuguesa acontece a 1 de Agosto.

Poucos dias depois de ter sido revelado o trailer da quinta temporada de The Handmaid’s Tale, a estrear-se ainda este ano nos EUA, o TVCine Emotion anunciou a data em que a quarta temporada chegará, por fim, à televisão nacional. Os espectadores portugueses vão poder ver os dez episódios a partir de 1 Agosto, semanalmente, às segundas-feiras. Quem quiser ver cada capítulo à antiga, seguindo a grelha de programação e cumprindo o horário de transmissão no cabo, pode ligar-se às 22.10. Para os demais, também há solução.

Os episódios ficam depois disponíveis no TVCine+, o serviço de vídeo on-demand destes canais, onde se podem ver igualmente as três primeiras temporadas da série. Nesta quarta temporada, June (Elisabeth Moss) é levada ferida pelas outras servas para o que virá a ser o seu centro de operações na luta pela liberdade das mulheres e contra a distopia e a opressão criadas pelos senhores de Gilead. Fred Waterford (Joseph Fiennes) continua preso pelos norte-americanos no exílio e descobre, junto com a mulher, Serena (Yvonne Strahovski), que as crianças que June ajudou aterraram e vão ser acolhidas em Toronto.

O melhor é não procurar muito mais online, visto que parte do planeta já viu esta temporada entre Abril e Junho do ano passado – e não faltam spoilers por aí. Este atraso deve-se à forma como os direitos de transmissão foram negociados entre os canais TVCine e a Hulu, o serviço de streaming original da série e que, apesar de pertencer ao universo da The Walt Disney Company, tem as suas produções disseminadas internacionalmente. Em Portugal, por exemplo, The Great, não está na Disney+, mas na concorrência, na HBO Max.

Baseada no romance homónimo de Margaret Atwood, de 1981 (publicado em Portugal pela Bertrand, como A História de Uma Serva), The Handmaid’s Tale estreou-se no pequeno ecrã em 2017. Venceu vários Emmys e Globos de Ouro desde então, sempre com o criador Bruce Miller (The 100) ao leme. No entanto, aos olhos da crítica, a série tem perdido elã desde a terceira temporada. A quarta foi, aliás, a que menos entusiasmo gerou.

As vicissitudes deste drama sobre uma experiência social de grande magnitude, impondo uma sociedade organizada por castas e seguindo os preceitos cristãos de forma absolutamente radical, continuarão depois para uma quinta temporada, a estrear-se nos EUA a 14 de Setembro. Mas é provável que a viagem até à televisão portuguesa volte a demorar, embora no comunicado desta terça-feira se leia que está “confirmada para breve nos canais TVCine”.

