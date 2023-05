Quatro países disputam a final do Campeonato Mundial do Improviso no Coliseu este fim-de-semana

Ponha o cachecol e vá ao Coliseu dos Recreios torcer pela selecção portuguesa no campeonato mais cómico do ano.

Depois da bem sucedida edição do ano passado, em que o Brasil foi a equipa vencedora – com os improvisadores Rafael Pimenta, da Porta dos Fundos, e Daniel Nascimento, do colectivo Barbixas –, o Campeonato Mundial de Improviso está de volta ao Coliseu.

A edição de 2023 é disputada pelas selecções nacionais de Itália, México, Brasil e Portugal, com dois improvisadores por equipa. Como é habitual em espectáculos de teatro de improviso, é da plateia que vêm as palavras que servem de mote a cada cena de improviso, e é isso que torna cada espectáculo completamente único e irrepetível.

No Campeonato Mundial, cada cena, de cinco minutos, põe em palco um par de países, representados por dois improvisadores cada, até que todas as equipas tenham defrontado as restantes e sido avaliadas pelo público e dois jurados. Um árbitro de apito em riste está em palco para fazer cumprir os tempos e as regras. A pontuação obtida passa para a noite seguinte, em que se disputa a eleição do Campeão do Mundo 2023 entre as duas equipas finalistas.

Não se pense no entanto que a segunda noite é um desfile na avenida para a equipa com mais pontuação. Neste formato de comédia de improviso, as equipas podem jogar trunfos, como por exemplo trocar de pontuação com um adversário, se o público lhes der a vitória nessa ronda. Na edição do ano passado, o recurso às mais diversas jogadas permitidas pelas regras fez com que o suspense sobre o campeão se mantivesse até ao fim.

O Campeonato Mundial de Improviso é uma co-produção do Coliseu com o colectivo de teatro de improvisação Instantâneos, responsável também pelo Espontâneo – Festival Internacional de Teatro de Improviso, que ao longo dos últimos dez anos tem trazido a Portugal alguns dos nomes internacionais mais relevantes desta arte de palco.

Coliseu dos Recreios. Sex-Sáb 21.30. 15€

